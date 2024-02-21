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夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點

財金專欄 2024/02/21

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港澳辦主任夏寶龍繼去年4月中訪港，於周四（22日）再來港視察6天，時機上有3大亮點：財政預算案公布前夕、基本法23條諮詢期最後幾天、臨近北京人大政協召開。夏主任此行目的何在？

熟悉中方消息人士表示，夏寶

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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