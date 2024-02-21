夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 財金專欄 2024/02/21 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍繼去年4月中訪港，於周四（22日）再來港視察6天，時機上有3大亮點：財政預算案公布前夕、基本法23條諮詢期最後幾天、臨近北京人大政協召開。夏主任此行目的何在？ 熟悉中方消息人士表示，夏寶 ... 訂閱hket.com即送 6款海皇粥店自家製包裝粥詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 2024/02/20 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 有政戲 - 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 2024/02/19 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 有政戲 - 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 2024/02/16 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 有政戲 - 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？ 2024/02/15 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？ 有政戲 - 預算案減派糖 財爺暗示消費券凍過水 2024/02/14 預算案減派糖 財爺暗示消費券凍過水 政治 夏寶龍 香港 北京 深圳 李家超 陳茂波 經濟 基本法 財政預算案