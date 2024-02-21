人行不對稱減息 國金證券：釋放穩增長及樓市訊號

人民銀行施行不對稱減息措施，周二公布1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）分別報3.45%和3.95%，前者連續第6個月保持不變，後者則大幅下調25個基點。而日前，1年期中期借貸便利（MLF）利率維持不變。

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就人行不的對稱減息，國金證券認為，5年期LPR超預期下調，將進一步釋放穩增長訊號，緩解存量債務壓力。

非對稱減息，5年期LPR超預期下調25點子、1年期LPR未變，2月中MLF利率未動的情況下。LPR時隔兩年再度開啟非對稱下調，此前兩次分別為2021年12月和2022年5月。其中，1年期LPR持平於3.45%，5年期LPR超預期下調25點子至3.95%、降幅為歷史最高，此前下調幅度多在5點子至15點子之間。

國金證券試為，5年期LPR超預期下調，進一步釋放穩增長訊號。實體需求修復平緩自去年以來已有體現、尤其是地產景氣延續回落。年初高頻資料也能體現，30大中城市開年前50天商品房銷售面積1010萬平方米、較此前4年均值減少4成以上。5年期LPR、作為中長貸定價的錨，下調或進一步降低購房貸款成本......更多內容，訂戶請登入。

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