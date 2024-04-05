【中美科技戰】傳美國禁荷蘭公司向華提供芯片維修服務（持續更新）

美國總統拜登2023年簽署行政命令，限制向中國某些敏感技術領域進行投資。涉及半導體和微電子、量子訊息技術、人工智慧三大領域，這是中美科技競爭的核心，兩國科技戰由此打起，高科技博弈從「出口管控」擴展到「投資管控」。以下為中美科技戰最新動向：

20240405 傳美國禁荷蘭公司向華提供芯片維修服務

據報美國計劃向荷蘭施壓，阻止芯片設備製造商ASML向中國提供設備維修服務。路透引述消息指，美國出口政策主管、商務部副部長埃斯特韋斯下周一前往荷蘭，與荷蘭政府官員及ASML高層會面，討論相關服務合約，華府亦可能尋求制定一份禁止取得荷蘭設備的中國芯片製造廠名單。

荷蘭外交部證實ASML的周一會面，但不願意透露將會討論的議題，在發表的聲明中表示，「荷蘭會與夥伴有良好討論溝通，周一的會面就是其中之一」。ASML則拒絕回應。

20240321 美國點名大疆 要提高中國無人機關稅

美國兩黨議員小組週三 （20 日） 要求拜登政府對中國製造的無人機徵收更高的關稅。

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外媒路透報導，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）、委員會資深成員、民主黨眾議員克里斯納莫托西（Raja Krishnamoorthi）和其他11位議員，共同致函美國貿易代表、商務部和國土安全部，要求拜登政府立即對包括大疆創新 （DJI） 和道通科技（Autel）在內的中國無人機製造商採取行動，以阻止一項對國家和經濟安全構成明顯威脅的技術，在美國市場大規模擴散。

兩黨議員小組在給美國貿易代表、商務和國土安全部門的信中要求提高關稅等選項，以阻止一項對國家和經濟安全構成明顯威脅的技術在美國市場大規模擴散。該信強調，目前對中國無人機加徵 25% 的關稅「不足以應付」進口激增的影響。議員們表示，中國無人機公司佔據美國業餘愛好無人機市場77%以上的市佔率，以及90%以上的商用無人機市佔率。

他們在信中提出對中國無人機的國家安全擔憂，聲稱這些無人機有可能將使美國人的數據落入中國軍方和情報部門手中。

議員們並對中國企業透過其他國家轉運，繞道進入美國市場的擔憂。他們表示，例如馬來西亞對美國的無人機出口量從2019年的極少量，躍升至2022年的24.2萬架，2023年前11個月更高達56.5萬架。這顯示中國可能正在利用從馬來西亞轉運，以規避美國政府法律。

20240320 英偉達黃仁勳：正為中美關係最壞情況做準備

美國去年加強對輝達和其他芯片公司技術的出口管制，英偉達（美：Nvidia）創始人CEO黃仁勳表示，正在為中美緊張局勢的最壞情況做準備。黃仁勳周二（19日）被問及中美關係可能對英偉達造成甚麼影響，黃仁勳表示：「我確實相信各國的目標並非敵對。」他說，世界末日的場景不太可能發生，它們要做的事和韌性與遵從有關。

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黃仁勳說，目前，輝達需確保打算用於中國市場的芯片符合美國的限制，並使供應鏈更加多樣化。他提到輝達新推出的人工智慧（AI）芯片架構Blackwell，並指出這包含了數萬甚至數十萬個零件。黃仁勳說：「這些零件來自世界各地，其中許多來自中國。這就是事實，這也是汽車業的事實，是國防工業的事實。」

黃仁勳說，英偉達的芯片中有大量的零部件產自中國，這與全球汽車供應鏈的複雜性是一個道理，供應鏈的全球化是很難被打破的。

他還表示，正盡全力使英偉達的業務在中國能夠實現最大化，英偉達面向中國市場推出L20和H20芯片，這些向中國出售的芯片將符合要求。

20240314 美國要字節跳動賣TikTok

美國國會議員上周提出法案，要求字節跳動在6個月內出售TikTok，否則後者在美國面臨封禁，法案獲眾議院能源和商業委員會一致通過。消息一出，多方表示對收購TikTok有興趣

外電報道，加拿大影片分享網站Rumble行政總裁Chris Pavlovski向TikTok行政總裁周受資公開發信稱，如果字節跳動剝離TikTok，Rumble已經準備好與其他各方組成財團聯手收購。有報道指動視暴雪（Activision Blizzard）前行政總裁科蒂克（Bobby Kotick）接觸字節跳動創辦人張一鳴，考慮收購TikTok，但遭字節跳動否認。

除此之外，加拿大商人Kevin O'Leary在社交平台貼文表示，有意從字節跳動手上收購短視頻平台TikTok。他指TikTok為非常重要平台。他指TikTok必須被出售，又稱自己正提議收購並會將TikTok轉化成為美國公司。



他在貼文上保證伺服器會在美國土地，保證平台對用戶，小企業及大企業安全，TikTok會是一間美國公司。



中國外交部發言人汪文斌早前表示，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓。這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。

20240312 美或收緊限制向中國出口芯片

美國商務部長雷蒙多表示，美國政府正持續評估是否有需要擴大出口管制，以阻止中國取得用於強化軍事的先進電腦芯片及生產設備。到訪菲律賓馬尼拉的雷蒙多，在回應美國是否正在計劃擴大對中國的芯片出口管制時說，美方每天都關注這個問題，指出科技變化比以往任何時候都更快，這意味著每天都必須審視相關工作是否足夠。

不過，雷蒙多亦表示，美國會繼續向中國出售價值數十億美元的半導體，又澄清美方無意讓美中經濟脫鈎，但美方不能允許中國為了軍事進步而獲得美方更先進的技術。

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「我們不能允許中國實現軍事進步，利用我們最先進的技術，我們將盡一切努力保護我們的國民，包括擴大管制。」

她說會持續評估是否已採取足夠行動，以阻止中國獲取增強軍事實力的先進芯片及生產設備，目前沒有具體的新制裁措施宣布。彭博日前報道，華府考慮制裁芯片製造商長鑫存儲以及另外五家中國企業，限制中國發展先進半導體的能力。

20240311 中美科技協定 傳再續簽半年

中美科技戰陰霾下，已有45年歷史的《中美科技合作協定》是否續簽備受關注，據報兩國已同意將該協定再延長6個月，但官方尚未發布相關消息。

《美國之音》引述美國國務院一名發言人指，國務院正代表美國政府就修改、延長和加強《中美科技合作協定》中的保護性條款進行談判，「在繼續談判期間，短期延長6個月將使協定保持有效。」

在北京，外交部早前表示，中美科技交流合作本質上是互利共贏，目前雙方就續簽《中美科技合作協定》保持溝通。

《中美科技合作協定》每5年續簽一次，在2023年8月27日到期後，美國政府決定不全面續簽，只是將協定短期延長6個月，至今年2月底。去年11月中美元首三藩市會晤後，雙方同意啟動續簽磋商。

20240308 中國傳籌備逾2000億半導體基金 應對美收緊限制

彭博引述知情人士透露，中國籌備逾2,000億元人民幣半導體基金，以加速開發尖端技術，應對美國阻止其崛起的作為。

知情人士稱，國家集成電路產業投資基金正為第三期基金向地方政府和國有企業籌集資金，規模將超過第二期基金的2,000億元人民幣。

一位知情人士表示，大基金第三期的大部分資金預計將來自地方政府、城投公司和國企，中央政府將只出資一小部分。該人士指，北京現在的目標是調動全國稀缺的資金用於重大項目，這是習近平主席「舉全國之力」的關鍵要素。

20240304 婁勤儉​​​​​​：開放合作才是探索科學前沿、推動科技發展的正確選擇。

十四屆全國人大二次會議大會舉行新聞發布會，發言人婁勤儉表示：

將研究推進科技創新方面的立法，特別是深入研究人工智能、生物技術等前沿科技領域有關倫理、道德、安全等重要問題，不斷完善科技法律體系。

他續表示：

5G、芯片、人工智能都屬於計算機和通信範疇。近年來，計算機和互聯網技術帶來交叉融合創新、集成創新和應用創新，推動新一輪科技革命和產業變革深入發展。在這個過程中，各國在科技領域出現競爭是正常的。中國主張，開放合作才是探索科學前沿、推動科技發展的正確選擇，科技競技場應遵循科技發展規律，符合市場經濟規則。 搞「脫勾斷鏈」、「小院高牆」只會阻礙全球科技進步，損害全球產業發展，拉大全球發展鴻溝。

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20240301 習近平：中國能源發展 需求壓力巨大

中共中央政治局2月29日就新能源技術與中國的能源安全進行第十二次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，能源安全事關經濟社會發展全局，要把能源技術及關聯產業，培育成帶動產業升級的新增長點。

習近平指出，中共十八大以來，中國新型能源體系加快構建，能源保障基礎不斷夯實，為經濟社會發展提供有力支撐。同時也要看到，中國能源發展仍面臨需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉型任務艱巨等一系列挑戰。應對這些挑戰，出路就是大力發展新能源。

習近平強調，要深化新能源科技創新國際合作。有序推進新能源產業鏈合作，構建能源綠色低碳轉型共贏新模式。深度參與國際能源治理變革，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。

習近平最後強調，實現科技自立自強，既要把握當今科技發展的大方向，又要堅持以我為主，突出問題導向和需求導向，提升科技創新投入效能。

2024/02/27 第二版：

美國芯片製造商英偉達（Nvidia）（美：NVDA）近日將中國華為列為人工智能等方面的主要競爭對手，2月27日，外交部發言人毛寧發表回應。

毛寧表示，事實證明，「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，也不利於包括美國企業在內整個產業的健康發展。開放合作是半導體產業的核心驅動力。中國是全球主要的半導體市場之一。

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毛寧說：

「人為割裂市場，破壞全球產供鏈穩定，阻礙效率和創新，不符合任何一方的利益。美方應當遵守市場經濟和公平競爭原則，支持各國企業通過良性競爭促進科技發展進步。」

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2024/02/27 第一版：

雖然軟件應用方面，中國科網巨頭字節跳動否認自己的模型可以與OpenAI的媲美。但芯片方面，有外媒報道，英偉達（美：NVDA）於最近提交給美國證監（SEC）的文件上，首次將華為列為競爭對手，認定中國公司華為在提供圖形處理單元（GPU）、中央處理單元（CPU）和網絡芯片等為人工智能設計的芯片方面具有競爭力。內媒認為，英偉達此舉是認可中國在AI芯片上的研發進步。

據《華爾街日報》報道，去年10月，美國法規禁止英偉達向中國銷售其高性能人工智能芯片，此後，該公司的工程師們迅速設計了新的產品系列，以符合收緊後的規定。英偉達可能找到了一些迴旋餘地，但它面臨著一個更大的問題：英偉達全球最大的客戶之一中國的雲計算公司並不熱衷於購買其低功耗人工智能芯片。

《路透》消息指，英偉達專為中國市場設計的AI人工智能芯片H20，已經開始接受預訂，芯片定價約為每片1.2萬美元至1.4萬美元，與競爭對手華為同類型芯片Ascend 910B的12萬元人幣價格相若，但據消息指英偉達此款芯片的部分核心功能，例如處理任務的速度並不及華為。

不過由於英偉達專供中國的芯片速度較慢，內地大型科企騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等轉向華為購買國產芯片，並計劃使用更多可以「內部開發」的芯片。

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2024/02/21

Tiktok母企字節跳動出面闢謠，否認推出中文版Sora，並指公司正在研發的視頻生成模型與Sora仍存在很大差距。

早前OpenAI發布新工具Sora，可根據文字生成逼真AI影片，連皮膚狀態也看得一清二楚，消息一出，有傳言指，在Sora之前，內地科技巨頭字節跳動早已經在研發「中文版Sora」：一款名為Boximator的創新性視頻模型。同樣可通過文字，精準控制視頻中人物或物體的動作。

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不過傳言一日內就被打破，字節跳動相關人士於2月20日回應稱，Boximator是利用視頻控制視頻中對象運動的技術方法研究項目，目前還無法作為完善的產品落地。當中距離國外領先的視頻生成模型，在畫面質量、保真率、視頻時長等方面，還存在著很大差距。

而Sora僅需要輸入關鍵詞，即可生成一段長達1分鐘的視頻，綜合實力遠勝於同業競爭對手。

據內地媒體報道，與Runway推出的Gen-2、Pinka等市面上主流模型不同的是，Boximator可以通過文本精準控制生成視頻中人物或物體的動作。Boximator的數據來源是WebVid-10M數據集，研究人員從中過濾出110萬段動態明顯的視頻片段，並為其注釋220萬個對象的邊界框，在PixelDance和ModelScope這兩個模型上訓練了Boximator。

字節跳動的研究人員表示，目前這款模型仍然處於研發階段，預計將在2-3個月內發布測試網站。

浙商證券認為，短期內，Sora及同類產品可大幅提升圖像和短視頻的制作效率，改變創意生產及營銷工作流，提升短視頻產品生產力。AI生成視頻工具的商業化將提速，目前Sora還未公布收費標準，參照之前Runway等文生視頻工具收費情況，定價相對較高。鑒於Sora采用的世界模擬器技術路徑，邊際成本或有降低的可能。

編輯：劉雅文

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