【中美科技戰】習近平：把握當今科技方向 提升科創投入效能

2024/02/27 第二版：

美國晶片製造商英偉達（Nvidia）（美：NVDA）近日將中國華為列為人工智能等方面的主要競爭對手，2月27日，外交部發言人毛寧發表回應。

毛寧表示，事實證明，「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，也不利於包括美國企業在內整個產業的健康發展。開放合作是半導體產業的核心驅動力。中國是全球主要的半導體市場之一。

毛寧說......

▼ 點擊圖片放大 +2

&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；

2024/02/27 第一版：

雖然軟件應用方面，中國科網巨頭字節跳動否認自己的模型可以與OpenAI的媲美。但芯片方面，有外媒報道，英偉達（美：NVDA）於最近提交給美國證監（SEC）的文件上，首次將華為列為競爭對手，認定中國公司華為在提供圖形處理單元（GPU）、中央處理單元（CPU）和網絡晶片等為人工智能設計的晶片方面具有競爭力。內媒認為，英偉達此舉是認可中國在AI芯片上的研發進步。

據《華爾街日報》報道，去年10月，美國法規禁止英偉達向中國銷售其高性能人工智能芯片，此後，該公司的工程師們迅速設計了新的產品系列......

&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；

2024/02/21

Tiktok母企字節跳動出面闢謠，否認推出中文版Sora，並指公司正在研發的視頻生成模型與Sora仍存在很大差距。

早前OpenAI發布新工具Sora，可根據文字生成逼真AI影片，連皮膚狀態也看得一清二楚，消息一出，有傳言指，在Sora之前，內地科技巨頭字節跳動早已經在研發「中文版Sora」：一款名為Boximator的創新性視頻模型。同樣可通過文字，精準控制視頻中人物或物體的動作。

▼ 點擊圖片放大 +2

不過傳言一日內就被打破，字節跳動相關人士於2月20日回應稱，Boximator是利用視頻控制視頻中對象運動的技術方法研究項目，目前還無法作為完善的產品落地。當中距離國外領先的視頻生成模型，在畫面質量、保真率、視頻時長等方面，還存在著很大差距。

而Sora僅需要輸入關鍵詞，即可生成一段長達1分鐘的視頻，綜合實力遠勝於同業競爭對手。

......

訂戶請登入瀏覽全文。

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...