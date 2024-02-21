中國證監會托市殺著：嚴懲賣空

有「券商屠夫」之稱的吳清履新中國證監會主席後，積極出手擾亂市場秩序的機構，從嚴管理賣空中國市場、與「國家隊」對着幹的量化私募基金，為中港股市帶來正面力量。

2月20日晚，上交所和深交所發布了一條處罰公告，同時對內地量化私募基金行業「四巨頭」之一的寧波靈均投資名下相關證券帳戶採取了限制交易措施，並啟動公開譴責程序。該量化的主要罪狀是2月19日早盤透過程序化交易在1分鐘內砸出了25億多元（人民幣‧下同），引發了股指短暫快速下挫。

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2月21日凌晨，靈均投資在官方公眾號發佈公告稱，對於被滬深交易所採取限制交易措施，公司堅決服從。 對於由此造成的負面影響，公司誠懇致歉。市場分析師指出，這家量化私募的交易策略，就是跟國家隊做對手盤，而且屢教不改。

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量化投資是透過數量化的方式，讓電腦自動發出買賣的指令，實現電腦自動化。量化投資的優點在於：理性、克服人性投資的貪婪與恐懼，優柔寡斷等心理。因此量化私募的意思就是將私募基金的資產，進行量化策略投資。系統會經過專業的數據統計，及時止盈止損。

嚴格監管量化交易

2月20日，上交所重磅發文定調量化交易，表示.....

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