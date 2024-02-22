惠理鍾慧欣：港股流動性已改善 10種資產類別逐隻睇

1月底，美聯儲公布維持利率不變，傳遞鷹派信號。惠理基金認為，這一消息壓抑了市場對其在3月減息的憧憬，亞洲資產受到影響。一文盡閲惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣對不同資產類別的最新看法。

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中國／香港股票

聯儲局發出鷹派信號後，壓抑了市場對其在3月會議上減息的憧憬。因此，市場將首次減息的預期延後至5月／6月。此外，2024年的總利率預期已由1.5%以上調整至1.25%。

由於近期就業數據及薪酬增長持續強勁，加上運輸成本上升帶來通脹回升的風險，惠理認為

市場將持續調整減息預期。因此，美國國債收益率持續上升。美國股市的市盈率接近24倍，並由範圍更集中的股票主導。正如小型股市場所顯示，股市即將出現調整。

中國政府繼續向市場提供流動性和支持，「國家隊」持續向A股ETF注入資金。此外，多個訊號顯示北京有意穩定資本市場。出乎市場意料並在2月5日生效的存款準備金率下調正是第一步。盈利下調正在觸底，外資流出的趨勢即將結束。然而，只有在政策的具體細節公布後，市場情緒才會穩定上升。

關於港股方面，鍾慧欣表示，

隨着收益率下降，香港的流動性狀況已有所改善。然而，其經濟情況仍然疲弱。

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中國A股

由於主權財富基金透過北向通購入大量股票，A股市場在觸及五年低位後強勁反彈。A股年初至今的資金流量已由負轉正。我們認為A股市場在北京的支持下正在觸底。

然而，市場氣氛仍然疲弱，而投​​資者需要看到房地產行業和消費需求出現具體改善才會回歸市場。企業盈利亦正在觸底。由於市場預期已經達到極度悲觀的水平，盈利超出預期的企業出現大幅波動。

亞洲（日本除外）股票

隨着市場調整對聯儲局減息的預期，美國國債收益率上升，美元走強。

中國以外的亞洲市場的盈利勢頭持續強勁。受惠於強勁的宏觀環境以及大力推動基建的巨額預算，印度也處於結構性增長周期。由於估值愈來愈高，其他市場的升勢暫時停止。

新興市場（亞洲除外）股票

由於美國可能因強勁的經濟數據和就業市場而避免陷入經濟衰退，加上新興市場的國內經濟不斷改善，新興市場將持續增長，但估值也有些偏高......更多內容，訂戶請登入。

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