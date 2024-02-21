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電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？

國際 21:12 2024/02/21

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氣候暖化挑戰愈來愈迫在眉睫，日本今年便錄得史上最熱2月，氣溫直迫夏日水平，然而，美國政府的電動車轉型步伐反而減慢，據報拜登（Joe Biden）政府同意放寬車輛排放限制，從而讓過渡轉型至電動車的步伐減慢。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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