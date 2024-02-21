電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 國際 21:12 2024/02/21 分享： 分享： 氣候暖化挑戰愈來愈迫在眉睫，日本今年便錄得史上最熱2月，氣溫直迫夏日水平，然而，美國政府的電動車轉型步伐反而減慢，據報拜登（Joe Biden）政府同意放寬車輛排放限制，從而讓過渡轉型至電動車的步伐減慢。 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 今日 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 2024/02/20 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 2024/02/20 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 2024/02/16 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 紅海危機持續 英國人無茶飲？ 2024/02/18 紅海危機持續 英國人無茶飲？ 你可能感興趣 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 今日 19:55 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 20:29 2024/02/20 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 08:12 2024/02/20 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 最新專欄文章 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 今日 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 國金札記 - 揚言對華超高關稅 特朗普抄列根？ 今日 揚言對華超高關稅 特朗普抄列根？ 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 2024/02/20 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 2024/02/20 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 國金札記 - 政敵死於獄中 普京須負全責？ 2024/02/20 政敵死於獄中 普京須負全責？ 汽車 比亞迪 電動車 雷諾 補貼 拜登 歐洲 美國