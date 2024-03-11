景順解構印度股市長升3引擎

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【名人語錄】「沒有疲軟市場 只有疲軟產品」娃哈哈宗慶后18條精彩金句（新增：宗馥莉接棒 是老兵也是新將）
印度股市增長強勁，估值更高於平均水平。值得注意的是與MSCI印度指數相比，印度的小盤股往往具有更高的市盈率（PE）。我們預期，大盤股在2024年將有更大的上升勢，因其通常表現出更高的股本回報率（ROE）。
印度股市當前的交易水平，接近過去10年的加1個標準差（+1S.D.，Standard Deviation）的水平。考慮到印度企業強勁的獲利可見性，預期印度股市的PE或應可持續並維持在長期趨勢範圍內。
綜觀PE及經濟成長 印度市場估值合理
在考慮PE及經濟成長的同時，我們發現印度市場估值合理，表現優於其他主要經濟體。在保持嚴謹估值方法的同時，關鍵在於要認識到強勁的基本面和宏觀穩定性，這些都有助於支持印度股市估值進一步的上升潛力。
我們認為印度股市估值具支撑性，理由如下......
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編輯：蕭悅潾
至於另一強勢市場─日股市場，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對其最新看法詳見：【下一頁】
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撰文 : Mike Shiao 景順亞洲（日本除外）首席投資總監
欄名 : 景順觀點