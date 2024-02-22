期望與落差 投資新手須知

內地有句「理想很豐滿 現實很骨感」，就是是典型的期待與現實落差。

▼ 點擊圖片放大 +2

做投資，求的是回報，為免最後一場空，每次投資前，都應該注意以下幾點︰首先，要確認產品的實際操作是否符合預期，避免根據單一因素判斷其投資價值；其次，要確保資產類型多元化，以達分散風險之效。

1. 帶眼識字VS名副其實

以基金為例，大部分基金產品會有名稱，名稱都反映了其行業定位、特定目標、投資地區或市場，而實際操作，名稱與其實際資產配置卻可能有一定偏差。在國內，曾經有一基金名稱中帶有「互聯網」字眼，但白酒行業的股票卻佔頗重的投資比例，這有可能令投資預期與實際操作的形成落差。

在香港，根據證監會的單位信託及互惠基金守則的規定，基金計劃在一般情況下，必須最少將總資產淨值的70%投資於其特定目標、投資策略、地區或市場的證券，或其他投資項目上，而剩餘的30%資產則可供基金經理酌情決定配置。部分基金經理會依市況的轉變，而調整原先定位的重倉股票比例，以增加投資機會及回報，但我們必須留意這種情況屬偶然或是常態，以免導致投資產品和個人需求不符的風險。

因此，在挑選基金時，投資者應該要以基金的實際表現和投資策略為主要參考因素，而非僅僅依賴基金名稱。首先，查看基金的歷史投資組合和行業配置情況，以了解基金重倉股所屬板塊和行業，是否存在顯著差異。另外，亦可從基金招募說明書、季報和基金管理公司等官網信息，掌握基金經理的履歷、投資理念和風格。如果基金表現出色且符合需求，不妨考慮投資，但同時需要密切關注基金的操作和風格變化，以確保與個人投資目標持續相符。

2. 過去不等於未來

過去的表現對於預測未來回報的價值有限。以基金產品為例，受到市場環境和基金經理能力不斷變化的影響，單純依據過去表現來做投資決策是有風險的。投資者不應過分期望基金的歷史表現等同於未來的增長，相反，我們應更關注其投資策略、風險管理能力、基金經理的經驗和專業知識，這些因素能提供更好的參考價值，來評估基金未來的潛在增長。

在評估基金價值時，我們亦可綜合考慮其他因素。除了觀察歷史業績外，還應關注基金風險調整後的收益，同時在風險和收益兩方面進行評估。夏普比率（Sharpe Ratio） 、特雷諾指數 （Treynor Index）和詹森指數（Jensen Index）等客觀指標，可以幫助我們評估基金的性價比，三者均是數值愈大、績效愈高。

同樣地，股票市場亦如是。單單根據過去表現來判斷投資價值，容易陷入高追風險的陷阱。投資者應該避免在價格持續高估並上升時買入股票，以免在市場回落時遭受損失。

3. 勿把所有蛋同放一籃

利用不同資產實現資產多元化，有助管理風險並實現最大化的回報。在進行投資組合配置時，盡量避免把所有資金集中在單一投資，應多考慮不同行業和公司，降低特定投資風險對整個投資組合的影響，同時提高長期回報的穩定性。

此外，定期評估投資組合也是一項重要的策略。由於不同資產的表現可能隨着市場環境變化而有所變化，建議各位定期檢視投資組合，是否符合投資目標和風險承受能力，並因應市況調整投資組合的比例。舉例來說，如果黃金價值持續上升且在投資組合中佔比較高，可以考慮出售一部分黃金以實現回報，並維持投資組合的平衡。

投資場上，了解自己的目標和承受能力非常重要。投資組合應根據個人的財務目標、時間規劃和風險承受能力進行定制，如果你仍是「投資小白」，建議諮詢專業的財務顧問或投資顧問，以幫助你定制最合適的多元化投資策略。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>