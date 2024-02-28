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港甲廈空置率續升 升級帶動租賃需求

財金 01:03 2024/02/28

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仲量聯行日前發表的2月份《香港地產市場觀察》報告中指，由於新寫字樓供應落成，香港在1月底整體甲級寫字樓空置率上升至12.9%。

整體甲級寫字樓市場在2024年1月錄得逾16萬平方呎的淨吸納量，主要因為中環The Henderson早前預租的樓面，於1月項目竣工後得以落實。至於月内市場錄得的主要成交個案，包括富蘭克林鄧普頓基金將由中環遮打大廈搬，遷至同區的國際金融中心二期，承租約23,600平方呎樓面。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如（點擊圖片放大）表示：

1月整體甲級寫字樓市場租金按月跌0.6%。主要分區市場中，中環和港島東租金分別跌1.2%和0.9%，而尖沙咀租金則保持平穩。

然而，新寫字樓供應增加，同時影響了整體市場空置率，特別是中環1月底的空置率上升至10.4%，而尖沙咀和九龍東的空置率均下跌0.4個百分點。仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）（點擊圖片放大）表示......

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仲量聯行早前對香港商舖及商場前景分析，詳見：【下一頁

至於投資市場對美國利率前景展望，詳見：【下一頁

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