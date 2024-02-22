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行業景氣升 中鋁高增長

財金專欄 2024/02/22

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中國鋁業（02600）2023年盈利最多73億元（人民幣．下同），行業景氣回升，股價以「頭肩底」完成築底。

中鋁發出盈喜，表示2023年盈利63億元至73億元，按年增長50%至74%，每股盈利0.36元

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 市盈率 頭肩底 中國住房和城鄉建設部 中國鋁業（02600） 新能源 人民幣 板塊 銀行 美元

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