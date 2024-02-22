行業景氣升 中鋁高增長 財金專欄 2024/02/22 分享： 分享： 中國鋁業（02600）2023年盈利最多73億元（人民幣．下同），行業景氣回升，股價以「頭肩底」完成築底。 中鋁發出盈喜，表示2023年盈利63億元至73億元，按年增長50%至74%，每股盈利0.36元 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【龍年運道】港股168升浪分水嶺（第四版） 2024/02/21 【龍年運道】港股168升浪分水嶺（第四版） 中字股實力談 - 新天綠能 半價有售 2024/02/21 新天綠能 半價有售 中字股實力談 - 港股交叉點 恒指等「黃金」機會（第四版） 2024/02/20 港股交叉點 恒指等「黃金」機會（第四版） 中字股實力談 - 運價大幅上漲 中遠海能買入 2024/02/20 運價大幅上漲 中遠海能買入 中字股實力談 - 港股與「雨水」（第四版） 2024/02/19 港股與「雨水」（第四版） 每股盈利 市盈率 頭肩底 中國住房和城鄉建設部 中國鋁業（02600） 新能源 人民幣 板塊 銀行 美元