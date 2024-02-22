夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 財金專欄 2024/02/22 分享： 分享： 香港復常，經濟復甦不似預期，股樓皆弱，港人北上多於南下旅客，港澳辦主任夏寶龍今次來港考察調研7日之多，更破天荒在財政預算案公布當日留港觀察，政經界認為，此舉反映中央十分關注香港經濟民生的情況。 來港調研 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 2024/02/21 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 有政戲 - 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 2024/02/20 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 有政戲 - 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 2024/02/19 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 有政戲 - 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 2024/02/16 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 有政戲 - 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？ 2024/02/15 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？ 香港 大灣區 立法會 航空 陳茂波 基本法 財政預算案 民建聯 區議會 自由行