夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示

香港復常，經濟復甦不似預期，股樓皆弱，港人北上多於南下旅客，港澳辦主任夏寶龍今次來港考察調研7日之多，更破天荒在財政預算案公布當日留港觀察，政經界認為，此舉反映中央十分關注香港經濟民生的情況。

來港調研

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