  • 24°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 01:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示

財金專欄 2024/02/22

分享：

分享：

香港復常，經濟復甦不似預期，股樓皆弱，港人北上多於南下旅客，港澳辦主任夏寶龍今次來港考察調研7日之多，更破天荒在財政預算案公布當日留港觀察，政經界認為，此舉反映中央十分關注香港經濟民生的情況。

來港調研

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點
2024/02/21
夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點
有政戲 - 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？
2024/02/20
星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？
有政戲 - 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢
2024/02/19
港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢
有政戲 - 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院
2024/02/16
聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院
有政戲 - 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？
2024/02/15
17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？
香港 大灣區 立法會 航空 陳茂波 基本法 財政預算案 民建聯 區議會 自由行

上一篇文章

食得是福 兩餸飯進駐一綫舖

下一篇文章

行業景氣升 中鋁高增長