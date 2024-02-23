有位正值青春期的患者跟我說：「醫生，我最近對學業的焦慮大致穩定了，但我又多了一份擔心。」我說：「除了學業，你還有什麼擔心呢？」他說：「我爸爸近來經常飲酒，晚上也好像獨個兒偷偷地哭泣，我問他怎麼了，他卻說沒事。爸爸這種狀況令我十分擔心。」

身為父親和家庭的主要經濟支柱是一項重大責任，同時也伴隨著相當大的壓力。 一旦未能平衡工作和家庭生活的需求，可能會損害他們的心理健康。

常見的心理壓力來源

1.財政壓力：作為主要養妻活兒的人，丈夫們往往要承擔家庭的經濟負擔。 在香港，供養家人的財政壓力更是千斤重！

2.工作與生活失衡：追求事業上的發展實屬很多人的心願。但要同時在工作上搏殺，又要顧及家庭和個人生活之間的平衡，確實不容易！為了顧全大局，丈夫們就犧牲了自己和身邊人相處的時間，以及犧牲了自己的私人時間，甚至愈來愈難找機會做自己喜歡的事。

3.情緒壓抑：社會的一般期望常常要求父親/丈夫/男性應該是堅強的、冷靜的、理性的。 但誰沒有情緒，誰沒有壓力呢？長時間的情緒壓抑，使男士難以放鬆地表達自己的感受，也不容易主動尋求情感上的支持。

4.角色衝突：作為父親，該全副精力做好養家者為家賺錢的角色？還是盡力積極參與孩子的生活呢？這兩個選項之間很難避免發生衝突，如果未能平衡工作上的追求和家庭上的責任，也容易產生無力感。

確定心理健康狀況

「有壓力」好像很平常，那什麼狀況反映了壓力失衡和需要及時幫助呢？如果你感到：

1. 持續的焦慮、壓力或不知所措的感覺；

2. 情緒顯著變化，例如煩躁或憤怒增加；

3. 難以集中注意力或做出決定；

4. 無醫學原因的身體症狀，如頭痛、胃痛或失眠；

5. 社交退縮，將自己與朋友、家人隔離；

6. 漸漸對曾經喜歡的活動失去興趣；

7. 愈來愈依賴不健康的因應機制，例如過量飲酒或濫用藥物。

假如你有多項上述的情況，該怎樣辦才好？筆者會在下期專欄詳談。

編輯：陳煒傑

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