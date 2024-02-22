【華為追蹤】華為余承東：折疊手機中國市場發貨量 華為第一（華為出新摺機Pocket 2）

在小米 （01810） 確認將在2月22日揭曉新款旗艦手機小米14 Ultra之後，華為通過微博宣布同於22日下午發布新款摺疊屏幕手機Pocket 2。華為常務董事、終端BG CEO余承東在發布典禮上引用數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，消費者滿意度第一，市場份額為51.2%。

在2月22日發布似乎並非巧合，而是華為配合Pocket 2名稱作為賣點而特做選擇。綜合早前傳聞，華為Pocket 2原本將與另一年度旗艦手機P70系列一同發布。而據目前情況來看，華為計劃先推出Pocket 2，與小米同日硬撼，爭奪消費者目光。

有傳聞指小米的首款翻蓋摺疊機Mix Flip已經準備就緒，到底會否在2 月22日發表跟華為Pocket S硬撼，一文追蹤華為新機動態。

20240222華為新款摺疊屏幕手機Pocket 2發布

華為22日下午舉行發布會，正式發布最新小折疊屏手機Pocket 2，官方售價7,499元人民幣起。華為常務董事、終端BG CEO余承東在發布典禮上引用數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，消費者滿意度第一，市場份額為51.2%。

余承東介紹，Pocket 2支持雙向北鬥衛星消息，是業內首款支持衛星通信的小折疊手機。機身配備全焦段四攝鏡頭，並搭載第二代超光譜攝像頭，結合手機界首個超光譜AI融合感知算法，華為Pocket 2還支持紫外綫強度檢測、防曬檢測、曬斑檢測，相關研究數據顯示，其防曬檢測準確率可達98.7%。

在中國摺疊屏手機市場，華為牢牢佔據著絕對領先地位。據早前國際數據公司（IDC）報告顯示，2023年全年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，其中華為摺疊屏手機佔比的市場份額達到37.4%，位居第一......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

資料來源：華為終端直播

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