【華為追蹤】華為參與羅馬尼亞5G建設遭拒 鴻蒙急聘人才 月薪超1.8萬人幣（持續更新）

華為由任正非於1987年創立，是總部位於深圳市的跨國科技公司，業務以研發和製造通訊裝置、消費電子產品為主，還涉足軟件開發、設計生產積體電路、光伏和電動車等跨界產品。以下為華為最新動向：

20240301 華為參與羅馬尼亞5G建設遭拒 中大使館：深表遺憾 嚴重關切

2月29日，羅馬尼亞政府發布官方公報，拒絕華為提交的5G基礎設施設備授權申請。3月1日，中國駐羅馬尼亞大使館回應，指中方深表遺憾，並表示嚴重關切。

據「羅馬尼亞內幕」（Romania-Insider.com）報道，華為委託Dentons律師事務所與顧問公司Audytel於2021年所做的研究指出，若華為被拒參與羅馬尼亞5G網絡，則將損失27億歐元。

20240305百度地圖鴻蒙星河版地圖SDK預計3月25日上線

據「百度地圖開放平台」消息，百度地圖即將推出適配HarmonyOS NEXT版本的地圖SDK（軟體開發套件），助力開發者在鴻蒙應用的開發過程中更加便捷地集成地圖服務，預計3月25日上線。

據華為此前公布的信息，基於開源鴻蒙開發的HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版將在今年秋天正式推出。

在1月18日舉行的鴻蒙生態千帆啟航儀式上，華為宣布HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版系統開發者預覽版開放申請，將在第二季啟動開發者Beta計劃，第四季發布商用版。

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20240304 深圳年內全市鴻蒙原生應用數量佔全國逾10%

據報道，深圳市大力支持華為原生應用系統鴻蒙在市發展。深圳市工業和信息化局、深圳市政務服務和數據管理局近日聯合印發《深圳市支持開源鴻蒙原生應用發展2024年行動計劃》，具體目標包括：在2024年內實現深圳市鴻蒙原生應用數量佔全國總量10%以上；深圳市主要垂直領域實現鴻蒙原生應用全覆蓋；鴻蒙開發課程進入深圳市主要高校和培訓機構，取得資質的鴻蒙開發者數量佔全國總量15%以上。

此外，建成2家以上以鴻蒙原生應用軟件開發、應用企業為主的專業產業園；擁有鴻蒙開發人才資質的軟件企業超千家；推動鴻蒙生態創新中心穩健運營，提供鴻蒙原生應用展示推廣、人才培養等公共服務；全球智慧物聯網聯盟正式落地運營，持續擴大鴻蒙原生應用國際影響力等。

另外，被稱為「純血鴻蒙」的HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版已於1月面向開發者開放申請，首批200多家鴻蒙原生應用廠商正加速開發，鴻蒙原生應用版圖基本成型。此次深圳率先出台《行動計劃》，將加強鴻蒙原生應用供給能力、推動鴻蒙原生應用產業集聚、完善鴻蒙原生應用產業生態。

華為方面近期曾表示，鴻蒙生態設備數量僅五個月即從7億台增長至8億台，已有超過200家頭部應用加速鴻蒙原生開發，預計到今年底將有5000款應用完成原生鴻蒙開發。

20240304 鴻蒙人才需求倍增，平均月薪超1.8萬人民幣

據內媒報道指，隨着春節假期結束各行各業復產復工，一年一度的春季招聘也火熱起來。智聯招聘發布了《2024年春招市場行情周報（第一期）》，總體來說今年就業市場還是人才飽和的狀態，競爭激烈，但華為鴻蒙系統對應的人才市場呈現出供需兩旺的場景。

最新數據顯示，春節後開工第一周，鴻蒙相關職位數同比增長163%，投遞人數同比增長349%，春招鴻蒙崗位需求是去年近3倍。

從招聘主體來看，千人規模以上大型企業招聘鴻蒙相關職位佔總數約70%，以開發崗為主，且鴻蒙開發崗平均招聘薪資達到每月18,191元人民幣，比總體開發崗的平均薪酬高出9%。其中，5年以上經驗的招聘薪資達到了每月25,241元人民幣。鴻蒙開發人才一躍成為開發行業中高薪職位。

精美圖輯：歐式主題的華為小鎮

華為不僅對其員工待遇優渥，還投入大量資金建造了歐式主題的華為小鎮（詳見下圖）。位於東莞松山湖溪流坡村的華為牛角校區，耗資100億元人民幣建設，面積為127公頃。小鎮分成12個區域，每個區域均以歐洲著名城市為設計藍本，令人感覺仿佛置身歐洲小鎮。

園區內有許多與周圍環境和諧共融的人文空間，可以提供休憩處讓員工遠離工作壓力。其中還有一條歐式鐵路貫穿整個園區，作為小鎮内的交通工具。該列歐式電車還採用華為研發的快速充電技術，每一次到站即可進行快速充電。

（請瀏覽以下圖片）

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20240227華為與聯通合作探索5G-A技術與應用創新

華為和中國聯通在2024年世界移動通信大會（MWC）期間發布5G-A、全屋光寬帶3.0、AI大模型等相關合作成果。

中國聯通副總經理梁寶俊表示，中國聯通推動5G-A的組網試點、樣板建設，以實現10Gbps超大下行、1Gbps智能上行及業務保障能力的大幅提升；同時正不斷提升一體化算力產品、訓練及推理供給能力。中國聯通還在會上與華為還簽署《無線網絡OPEN API聯合創新合作備忘錄》。

華為公司高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬稱，中國聯通與華為互為戰略合作夥伴，在技術與應用方面持續創新，實現5G時代的領先。2024年，華為將在網絡、商業、生態等領域繼續支持中國聯通創新，構建5G-A時代差異化競爭力，促進整個產業的高質量發展。隨着網絡從5G向5G-A加速演進，華為將與中國聯通聯合創新，共同探索5G-A網絡技術及場景化應用，通過「網絡體驗感知」和「行業應用創新」方面的「兩個領先」，加速5G-A標準和商業的成熟，樹立全球領先的典範。

華為無線產品線5G-A領域總裁高全中表示，雙方聯合孵化並首發了超高可靠低時延uRLLC、多頻組網MB-SC、RedCap等5G-A關鍵技術。2024年是5G-A的商用元年，華為將持續助力中國聯通打造業務、體驗、網絡「三大領先」的商用網絡，領跑5G-A時代。

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20240226 華為李鵬：今年5G-Advance商用元年

華為2月25日在西班牙巴塞隆拿舉辦「5G Beyond Growth Summit」峰會，華為公司高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬表示，生成式AI正驅動移動產業走向全面智能化；2024年是5G-A（5G-Advanced，又稱5.5G）商用元年，結合雲和AI技術的發展，運營商商業增長的潛力巨大。

李鵬指出，5G商業成功正在發生。商用五年來，全球5G用戶規模已經突破15億，相當於4G九年的發展成果。同時，5G用20%的全球移動用戶佔比，貢獻了30%的移動流量與40%的移動業務收入。

據IDC預測，2024年AI手機出貨量將達到1.7億部，將佔全球智能手機出貨量的15%。下一代AI手機將擁有更強大的存儲、顯示和成像功能，與AIGC應用一起協同，生成千億GB的內容，為運營商帶來全新的增長機會。

20240222 華為折疊手機中國市場發貨量第一

華爲同小米 （01810） 於2月22日發布新款旗艦手機，小米推出專業影像級旗艦手機小米14 Ultra，而華為發布新款小摺疊屏幕手機Pocket 2，兩家新機均引入AI技術作爲賣點，瞄準2024「AI手機元年」進行較勁。華為常務董事、終端BG CEO余承東在發布典禮上引用數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，消費者滿意度第一，市場份額為51.2%。

余承東還提到，下一個鴻蒙版本會在今年秋天到來，性能至少能有30%的提升。另美國芯片巨頭英偉達（美：NVDA）首次將華為列作AI芯片競爭對手，繼續追蹤更多華為新機資訊。

20240223 英偉達首次將華為列作AI芯片競爭對手

外電報道稱，美國芯片巨頭英偉達在周三晚間提交予美國證交會（SEC）的文件中，首次將中國華為列為包括人工智能（AI）芯片在內的多個領域的主要競爭對手。

英偉達表示，華為在供應AI芯片方面與其存在競爭，包括圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）以及網絡芯片等。同時還將華為定為雲端服務公司，可自家設計硬件及軟件以改進AI運算。

作為英偉達AI芯片的競爭對手，華為於去年推出的昇騰（Ascend） 系列910B芯片，被視為是英偉達三年前推出的A100芯片在中國市場的替代產品。分析師預估，中國AI芯片市場總值可達70億美元。

除了華為外，英偉達還列出的其他競爭對手包括英特爾（美：INTC）、超微半導體（美：AMD）、博通（美：AVGO）、高通（美：QCOM）以及亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）等數家大型雲端運算公司。

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20240222 華為新款摺疊屏幕手機Pocket 2發布，同日小米推出新款旗艦機14 Ultra

華為22日下午舉行發布會，正式發布最新小折疊屏手機Pocket 2，官方售價7,499元人民幣起。華為常務董事、終端BG CEO余承東在發布典禮上引用數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，消費者滿意度第一，市場份額為51.2%。

余承東介紹，Pocket 2支持雙向北鬥衛星消息，是業內首款支持衛星通信的小折疊手機。機身配備全焦段四攝鏡頭，並搭載第二代超光譜攝像頭，結合手機界首個超光譜AI融合感知算法，華為Pocket 2還支持紫外綫強度檢測、防曬檢測、曬斑檢測，相關研究數據顯示，其防曬檢測準確率可達98.7%。

在中國摺疊屏手機市場，華為牢牢佔據着絕對領先地位。據早前國際數據公司（IDC）報告顯示，2023年全年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，其中華為摺疊屏手機佔比的市場份額達到37.4%，位居第一。

而小米則於昨晚公布專業影像級旗艦手機小米14 Ultra，售價6,499元人民幣起。小米此次與相機界龍頭Leica合作研究新鏡頭、新技術，以及引入AI大模型計算攝影平台及AI變焦功能等，瞄準今年的「AI手機元年」。

兩款新機在AI功能方面隔空較勁，小米表示基於底層影像技術架構的「小米影像大腦」將升級成為首個AI大模型計算攝影平台Xiaomi AISP。另外，小米還在發布會上推出小米平板6S Pro12.4、Redmi Book Pro 2024等「人．車．家全生態」新品，均搭載小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS），提升跨裝置互聯能力。

20240222 華為Mate 60 Pro發布後 華府加大施壓中芯國際、進一步禁美企供貨原材料

去年華為發表全新5G旗艦手機Mate 60 Pro，被視為是成功突破美國制裁。

有外電引述消息指，美國政府正加大限制提供7奈米製程芯片予華為Mate 60 Pro的中芯國際 （00981） ，切斷更多中芯國際從美國進口的產品。報道引述Entegris（美：ENTG）指，公司一直按照有效的出口許可證發貨，並在收到美國商務部暫停授予出口許可後，已暫停向中芯南方發貨。

中國駐華盛頓大使館發言人表示，這是不折不扣的經濟欺凌行為，勢必適得其反，敦促美方停止過度渲染國家安全概念，停止濫用國家力量壓制中國企業。

20240221 機構：華為超蘋果，成中國平板電腦市場出貨量第一

國際數據公司（IDC）21日發布了2023年第四季度中國平板電腦季度跟蹤報告，數據顯示，23年四季度中國平板電腦市場出貨量約817萬臺，按年下降約5.7%，其中消費市場按年下降7.3%，商用市場按年增長13.8%。

同時，華為出貨量超過蘋果成為中國平板電腦市場出貨量第一，這是自2010年以來中國平板電腦季度出貨量首次出現TOP1品牌的更替。

20240220 去年中國折疊屏手機市場華為位居第一，份額達37%

IDC最新報告顯示，2023年全年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，按年增長114.5%。自2019年首款產品上市以來，中國折疊屏手機市場連續4年按年增速超過100%。

從廠商市場表現看，Mate X5系列的供不應求，幫助華為牢牢佔據2023年國內折疊屏市場第一的位置，市場份額達到37.4%。OPPO獲得18.3%的市場份額，排名第二；其中在豎折產品市場以36.3%的市場份額位居第一。榮耀在2023年下半年折疊屏手機市場中發力，憑借Magic V2等多款折疊新品熱銷獲得第三，份額17.7%，出貨量按年增幅高達467.0%，增速最快。

三星在全球折疊屏手機市場中佔據超過一半以上的份額，但在中國市場排名第四；Vivo排名第五。

編輯：張夏寧

資料來源：華為終端直播、華為官網

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