【華為追蹤】華為擬今年全國部署逾10萬座超快充充電樁 華為汪濤：華為去年銷售收入超7千億元（持續更新）

華為由任正非於1987年創立，是總部位於深圳市的跨國科技公司，業務以研發和製造通訊裝置、消費電子產品為主，還涉足軟件開發、設計生產積體電路、光伏和電動車等跨界產品。以下為華為最新動向：

20240319 華為擬今年全國部署逾10萬座超快充充電樁

華為董事、華為數字能源總裁侯金龍在中國電動汽車百人會論壇上表示，今年華為的目標是和夥伴一起合作部署逾10萬座超快充充電樁，實現有路的地方就有充電，助力汽車的電動化全面普及。

據了解，華為已有2萬根超快充充電樁投入運營，「目前的進展比預想還快，今年10萬座超充樁比預期還會加快。」侯金龍如此說。

侯金龍認為如今造車已經進入2.0階段，補能焦慮和里程焦慮仍是影響用戶選擇新能源汽車代替燃油車的首要因素。很多城市有充電樁，但鄉下沒有，而且現有的充電基礎設施還存在一系列問題需要改進。

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20240315 華為已註冊商標 Vision Pro內地上市或受阻

Apple Vision Pro首款頭戴裝置已在美國上市，有外媒發現Apple Vision Pro即將支援的語言包括簡體中文，可是Apple在中國內地市場面臨的問題是Vision Pro這個商標早已被華為所註冊。

據《南華早報》報道，華為早在2021年就在內地註冊Vision Pro商標，涵蓋的範圍包括虛擬現實（VR）頭戴顯示器及可穿戴視訊顯示器等產品及服務。而中國國家知識產權局（CNIPA）的資料亦顯示，Apple的「Vision Pro」商標權申請仍處於「駁回複審」狀態。

華為在2022年12月亦推出了相關產品——「Vision Glass」，進軍智能眼鏡領域，並擴大Vision品牌的產品組合。

20240314 汪濤：華為去年銷售收入超7千億元

綜合媒體報道，今明兩日，華為2024年合作夥伴大會在深圳召開。華為常務董事汪濤在演講中表示，2023年，華為經營基本回歸常態，全球銷售收入超過7,000億元人民幣，實現了超過9%的增長。其中，中國區的企業業務收入取得了超過25%的快速增長。

他又表示，華為始終保持對研發的強力投入，通過技術創新來構築產品和解決方案的競爭力。2021至2023年，這三年的研發投入佔比公司收入均超20%。去年華為的研發投入總額居全球前五。

20240313 英特爾暫時獲准繼續向華為供貨芯片

据外媒報道，消息人士透露，美國擱置撤銷供貨許可的計劃，美半導體企業英特爾公司（美：INTC）暫時獲准繼續向中國電訊設備供應商華為出售價值數億美元計的芯片。

華為在2019年期間遭美國前總統特朗普政府列入貿易限制名單，限制美國製造商向華為供貨，不過之後美國商務部授予包括英特爾在內的一些美國供應商特別許可，允許向華為出售某些產品。

美國現任總統拜登上任後一直受到要求撤銷特朗普政府頒發的許可的壓力，該許可允許英特爾向華為供應用於筆記本電腦的中央處理器（CPU）。知情人士透露，英特爾的競爭對手超微（美：AMD）對此感到政府不公，表示超微於2021年初拜登上任後，也申請了向華為銷售類似芯片的許可，但從未收到答覆。

數據顯示，允許英特爾向華為出售芯片也讓華為在全球筆記本電腦的市場上保持了一小部分但不斷增長的佔比份額，而超微則失去了價值數億美元的銷售機會。

根據報告顯示，在華為銷售的筆記本電腦銷售中，採用英特爾芯片的筆電佔比從52.9%飆升至 90.7%。另外根據Canalys數據顯示，華為在中國的筆電銷售已從2018年的2.2%成長到2023年的9.7%，屆時它將取代戴爾（美：DELL）成為中國第三大筆電製造商。

20240313 華為與北汽全新車型傳年內上市

工信部最新一批新車申報名單出現華為與北汽藍谷（滬：600733）聯合打造的全新智選車品牌首款車型，名為「享界S9」。這是華為與北汽藍谷繼「極狐」後再度合作打造的全新車型。據內媒報道，享界S9內部定價為30萬至50萬元人民幣，定位為中大型純電動轎車，瞄準BBA（Benz、BMW、Audi）的中大型行政轎車市場，計劃在年內上市，未來也將進入華為渠道銷售。

申報信息顯示，享界S9為純電動轎車，動力方面有單、雙電機兩種動力，單電機版電機峰值功率為227kW，雙電機版電機峰值功率分別為158kW、227kW，發動機提供企業為華為數字能源技術有限公司，最高車速均為214km╱h。電池方面，新車將配備寧德時代（滬：300750）旗下江蘇時代新能源科技有限公司的三元鋰離子或三元鋰離子電池＋磷酸鐵錳鋰電池。

20240312 華為自研超音波指紋專利有望Mate 80採用

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日前，數碼博主「定焦數碼」曬出華為一項自行研製的超音波指紋識別專利截圖，並稱「既然專利繞不過去，買也不讓買，那就自己發明一個」。據稱這項專利有望於華為Mate 80系列手機上使用。

據報導，在屏下指紋解鎖的手機中，大陸手機廠商幾乎都是使用匯頂科技（滬：603160）的超音波方案，但匯頂超音波指紋識別方案繞不開高通（美：QCOM）的專利，而由於美方制裁，華為無法使用該專利技術。

報導稱，將在今年發布的華為Mate 70系列可能趕不上搭載這個華為自研的超音波指紋技術，若進展順利，2025年的華為P80系列和華為Mate 80系列手機應該可以用上。

華為這項專利名為「一種超音波指紋識別模組、系統及電子設備」，於2023年11月公布，該專利可以提高識別指紋資訊的準確率。

屏下指紋識別技術主要有2種，分別是光學指紋識別和超音波指紋識別。超音波指紋識別原理是手指按壓屏幕，屏幕下的傳感器通過向手指按壓區域發射超音波，對指紋的「脊」和「峪」被超音波吸收、穿透、反射的程度進行檢測識別，指紋的構形會產生不同能量的回波並被傳感器接收，從而構建出3D指紋圖像。

與光學指紋識別相比，超音波指紋識別穿透性強，抗水漬、污漬干擾能力強，識別率高，支援活體檢測，安全性也較高。

20240308 華為5G-A網絡有望今年內實現全球規模商用

據報道，華為近日公布旗下5G-A（5.5G）網絡，有望今年內實現全球規模商用。華為近日公布，已與內地、亞太、歐洲等地的營運商展開5G-A試點驗證工作，預計今年內可開放大批內地用戶體驗5G-A服務。

華為此前介紹5G-A網絡傳輸能力，較現有的5G網絡提升十倍，網絡延遲達到毫秒級。目前，內地正研發下一代6G網絡技術，預計2030年投入市場。

20240308 中芯使用美國設備為華為生產7奈米芯片

彭博引述消息報道，中芯國際 （00981） 去年利用來自美國應用材料公司Applied Materials（美：AMAT）和科林研發Lam Research（美： LRCX）的設備，為合作夥伴華為生產先進的7奈米芯片，反映中國企業仍然無法完全取代在生產半導體等高端產品過程中，所需使用的部分外國零件及設備。

中芯國際、華為和科林研發沒有回應。應用材料和負責實施出口管制的美國商務部工業與安全局則拒絕評論。

中芯國際去年為華為Mate 60 Pro手機製造處理器，被市場視為中國本土半導體製造業的重大飛躍，即使有關芯片較全球最高端的芯片仍有落後，但已高於美國希望阻截中國技術的程度。

20240301 華為參與羅馬尼亞5G建設遭拒 中大使館：深表遺憾 嚴重關切

2月29日，羅馬尼亞政府發布官方公報，拒絕華為提交的5G基礎設施設備授權申請。3月1日，中國駐羅馬尼亞大使館回應，指中方深表遺憾，並表示嚴重關切。

據「羅馬尼亞內幕」（Romania-Insider.com）報道，華為委託Dentons律師事務所與顧問公司Audytel於2021年所做的研究指出，若華為被拒參與羅馬尼亞5G網絡，則將損失27億歐元。

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20240305百度地圖鴻蒙星河版地圖SDK預計3月25日上線

據「百度地圖開放平台」消息，百度地圖即將推出適配HarmonyOS NEXT版本的地圖SDK（軟體開發套件），助力開發者在鴻蒙應用的開發過程中更加便捷地集成地圖服務，預計3月25日上線。

據華為此前公布的信息，基於開源鴻蒙開發的HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版將在今年秋天正式推出。

在1月18日舉行的鴻蒙生態千帆啟航儀式上，華為宣布HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版系統開發者預覽版開放申請，將在第二季啟動開發者Beta計劃，第四季發布商用版。

20240304 深圳年內全市鴻蒙原生應用數量佔全國逾10%

據報道，深圳市大力支持華為原生應用系統鴻蒙在市發展。深圳市工業和信息化局、深圳市政務服務和數據管理局近日聯合印發《深圳市支持開源鴻蒙原生應用發展2024年行動計劃》，具體目標包括：在2024年內實現深圳市鴻蒙原生應用數量佔全國總量10%以上；深圳市主要垂直領域實現鴻蒙原生應用全覆蓋；鴻蒙開發課程進入深圳市主要高校和培訓機構，取得資質的鴻蒙開發者數量佔全國總量15%以上。

此外，建成2家以上以鴻蒙原生應用軟件開發、應用企業為主的專業產業園；擁有鴻蒙開發人才資質的軟件企業超千家；推動鴻蒙生態創新中心穩健運營，提供鴻蒙原生應用展示推廣、人才培養等公共服務；全球智慧物聯網聯盟正式落地運營，持續擴大鴻蒙原生應用國際影響力等。

另外，被稱為「純血鴻蒙」的HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版已於1月面向開發者開放申請，首批200多家鴻蒙原生應用廠商正加速開發，鴻蒙原生應用版圖基本成型。此次深圳率先出台《行動計劃》，將加強鴻蒙原生應用供給能力、推動鴻蒙原生應用產業集聚、完善鴻蒙原生應用產業生態。

華為方面近期曾表示，鴻蒙生態設備數量僅五個月即從7億台增長至8億台，已有超過200家頭部應用加速鴻蒙原生開發，預計到今年底將有5000款應用完成原生鴻蒙開發。

20240304 鴻蒙人才需求倍增，平均月薪超1.8萬人民幣

據內媒報道指，隨着春節假期結束各行各業復產復工，一年一度的春季招聘也火熱起來。智聯招聘發布了《2024年春招市場行情周報（第一期）》，總體來說今年就業市場還是人才飽和的狀態，競爭激烈，但華為鴻蒙系統對應的人才市場呈現出供需兩旺的場景。

最新數據顯示，春節後開工第一周，鴻蒙相關職位數同比增長163%，投遞人數同比增長349%，春招鴻蒙崗位需求是去年近3倍。

從招聘主體來看，千人規模以上大型企業招聘鴻蒙相關職位佔總數約70%，以開發崗為主，且鴻蒙開發崗平均招聘薪資達到每月18,191元人民幣，比總體開發崗的平均薪酬高出9%。其中，5年以上經驗的招聘薪資達到了每月25,241元人民幣。鴻蒙開發人才一躍成為開發行業中高薪職位。

精美圖輯：歐式主題的華為小鎮

華為不僅對其員工待遇優渥，還投入大量資金建造了歐式主題的華為小鎮（詳見下圖）。位於東莞松山湖溪流坡村的華為牛角校區，耗資100億元人民幣建設，面積為127公頃。小鎮分成12個區域，每個區域均以歐洲著名城市為設計藍本，令人感覺仿佛置身歐洲小鎮。

園區內有許多與周圍環境和諧共融的人文空間，可以提供休憩處讓員工遠離工作壓力。其中還有一條歐式鐵路貫穿整個園區，作為小鎮内的交通工具。該列歐式電車還採用華為研發的快速充電技術，每一次到站即可進行快速充電。

（請瀏覽以下圖片）

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20240227華為與聯通合作探索5G-A技術與應用創新

華為和中國聯通在2024年世界移動通信大會（MWC）期間發布5G-A、全屋光寬帶3.0、AI大模型等相關合作成果。

中國聯通副總經理梁寶俊表示，中國聯通推動5G-A的組網試點、樣板建設，以實現10Gbps超大下行、1Gbps智能上行及業務保障能力的大幅提升；同時正不斷提升一體化算力產品、訓練及推理供給能力。中國聯通還在會上與華為還簽署《無線網絡OPEN API聯合創新合作備忘錄》。

華為公司高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬稱，中國聯通與華為互為戰略合作夥伴，在技術與應用方面持續創新，實現5G時代的領先。2024年，華為將在網絡、商業、生態等領域繼續支持中國聯通創新，構建5G-A時代差異化競爭力，促進整個產業的高質量發展。隨着網絡從5G向5G-A加速演進，華為將與中國聯通聯合創新，共同探索5G-A網絡技術及場景化應用，通過「網絡體驗感知」和「行業應用創新」方面的「兩個領先」，加速5G-A標準和商業的成熟，樹立全球領先的典範。

華為無線產品線5G-A領域總裁高全中表示，雙方聯合孵化並首發了超高可靠低時延uRLLC、多頻組網MB-SC、RedCap等5G-A關鍵技術。2024年是5G-A的商用元年，華為將持續助力中國聯通打造業務、體驗、網絡「三大領先」的商用網絡，領跑5G-A時代。

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20240226 華為李鵬：今年5G-Advance商用元年

華為2月25日在西班牙巴塞隆拿舉辦「5G Beyond Growth Summit」峰會，華為公司高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬表示，生成式AI正驅動移動產業走向全面智能化；2024年是5G-A（5G-Advanced，又稱5.5G）商用元年，結合雲和AI技術的發展，運營商商業增長的潛力巨大。

李鵬指出，5G商業成功正在發生。商用五年來，全球5G用戶規模已經突破15億，相當於4G九年的發展成果。同時，5G用20%的全球移動用戶佔比，貢獻了30%的移動流量與40%的移動業務收入。

據IDC預測，2024年AI手機出貨量將達到1.7億部，將佔全球智能手機出貨量的15%。下一代AI手機將擁有更強大的存儲、顯示和成像功能，與AIGC應用一起協同，生成千億GB的內容，為運營商帶來全新的增長機會。

20240222 華為折疊手機中國市場發貨量第一

華爲同小米 （01810） 於2月22日發布新款旗艦手機，小米推出專業影像級旗艦手機小米14 Ultra，而華為發布新款小摺疊屏幕手機Pocket 2，兩家新機均引入AI技術作爲賣點，瞄準2024「AI手機元年」進行較勁。華為常務董事、終端BG CEO余承東在發布典禮上引用數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，消費者滿意度第一，市場份額為51.2%。

余承東還提到，下一個鴻蒙版本會在今年秋天到來，性能至少能有30%的提升。另美國芯片巨頭英偉達（美：NVDA）首次將華為列作AI芯片競爭對手，繼續追蹤更多華為新機資訊。

20240223 英偉達首次將華為列作AI芯片競爭對手

外電報道稱，美國芯片巨頭英偉達在周三晚間提交予美國證交會（SEC）的文件中，首次將中國華為列為包括人工智能（AI）芯片在內的多個領域的主要競爭對手。

英偉達表示，華為在供應AI芯片方面與其存在競爭，包括圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）以及網絡芯片等。同時還將華為定為雲端服務公司，可自家設計硬件及軟件以改進AI運算。

作為英偉達AI芯片的競爭對手，華為於去年推出的昇騰（Ascend） 系列910B芯片，被視為是英偉達三年前推出的A100芯片在中國市場的替代產品。分析師預估，中國AI芯片市場總值可達70億美元。

除了華為外，英偉達還列出的其他競爭對手包括英特爾（美：INTC）、超微半導體（美：AMD）、博通（美：AVGO）、高通（美：QCOM）以及亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）等數家大型雲端運算公司。

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20240222 華為新款摺疊屏幕手機Pocket 2發布，同日小米推出新款旗艦機14 Ultra

華為22日下午舉行發布會，正式發布最新小折疊屏手機Pocket 2，官方售價7,499元人民幣起。華為常務董事、終端BG CEO余承東在發布典禮上引用數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，消費者滿意度第一，市場份額為51.2%。

余承東介紹，Pocket 2支持雙向北鬥衛星消息，是業內首款支持衛星通信的小折疊手機。機身配備全焦段四攝鏡頭，並搭載第二代超光譜攝像頭，結合手機界首個超光譜AI融合感知算法，華為Pocket 2還支持紫外綫強度檢測、防曬檢測、曬斑檢測，相關研究數據顯示，其防曬檢測準確率可達98.7%。

在中國摺疊屏手機市場，華為牢牢佔據着絕對領先地位。據早前國際數據公司（IDC）報告顯示，2023年全年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，其中華為摺疊屏手機佔比的市場份額達到37.4%，位居第一。

而小米則於昨晚公布專業影像級旗艦手機小米14 Ultra，售價6,499元人民幣起。小米此次與相機界龍頭Leica合作研究新鏡頭、新技術，以及引入AI大模型計算攝影平台及AI變焦功能等，瞄準今年的「AI手機元年」。

兩款新機在AI功能方面隔空較勁，小米表示基於底層影像技術架構的「小米影像大腦」將升級成為首個AI大模型計算攝影平台Xiaomi AISP。另外，小米還在發布會上推出小米平板6S Pro12.4、Redmi Book Pro 2024等「人．車．家全生態」新品，均搭載小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS），提升跨裝置互聯能力。

20240222 華為Mate 60 Pro發布後 華府加大施壓中芯國際、進一步禁美企供貨原材料

去年華為發表全新5G旗艦手機Mate 60 Pro，被視為是成功突破美國制裁。

有外電引述消息指，美國政府正加大限制提供7奈米製程芯片予華為Mate 60 Pro的中芯國際 （00981） ，切斷更多中芯國際從美國進口的產品。報道引述Entegris（美：ENTG）指，公司一直按照有效的出口許可證發貨，並在收到美國商務部暫停授予出口許可後，已暫停向中芯南方發貨。

中國駐華盛頓大使館發言人表示，這是不折不扣的經濟欺凌行為，勢必適得其反，敦促美方停止過度渲染國家安全概念，停止濫用國家力量壓制中國企業。

20240221 機構：華為超蘋果，成中國平板電腦市場出貨量第一

國際數據公司（IDC）21日發布了2023年第四季度中國平板電腦季度跟蹤報告，數據顯示，23年四季度中國平板電腦市場出貨量約817萬臺，按年下降約5.7%，其中消費市場按年下降7.3%，商用市場按年增長13.8%。

同時，華為出貨量超過蘋果成為中國平板電腦市場出貨量第一，這是自2010年以來中國平板電腦季度出貨量首次出現TOP1品牌的更替。

20240220 去年中國折疊屏手機市場華為位居第一，份額達37%

IDC最新報告顯示，2023年全年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，按年增長114.5%。自2019年首款產品上市以來，中國折疊屏手機市場連續4年按年增速超過100%。

從廠商市場表現看，Mate X5系列的供不應求，幫助華為牢牢佔據2023年國內折疊屏市場第一的位置，市場份額達到37.4%。OPPO獲得18.3%的市場份額，排名第二；其中在豎折產品市場以36.3%的市場份額位居第一。榮耀在2023年下半年折疊屏手機市場中發力，憑借Magic V2等多款折疊新品熱銷獲得第三，份額17.7%，出貨量按年增幅高達467.0%，增速最快。

三星在全球折疊屏手機市場中佔據超過一半以上的份額，但在中國市場排名第四；Vivo排名第五。

編輯：張夏寧

資料來源：華為終端直播、華為官網

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