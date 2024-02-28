【華為追蹤】華為與聯通合作探索5G-A技術與應用創新（華為出新摺機Pocket 2）

華爲同小米 （01810） 於2月22日發布新款旗艦手機，小米推出專業影像級旗艦手機小米14 Ultra，而華為發布新款小摺疊屏幕手機Pocket 2，兩家新機均引入AI技術作爲買點，瞄準2024「AI手機元年」進行較勁。華為常務董事、終端BG CEO余承東在發布典禮上引用數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，消費者滿意度第一，市場份額為51.2%。

余承東還提到，下一個鴻蒙版本會在今年秋天到來，性能至少能有30%的提升。另美國芯片巨頭英偉達（美：NVDA）首次將華為列作AI芯片競爭對手，繼續追蹤更多華為新機資訊。

20240223英偉達首次將華為列作AI芯片競爭對手

外電報道稱，美國芯片巨頭英偉達在周三晚間提交予美國證交會（SEC）的文件中，首次將中國華為列為包括人工智能（AI）芯片在內的多個領域的主要競爭對手。

英偉達表示，華為在供應AI芯片方面與其存在競爭，包括圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）以及網絡芯片等。同時還將華為定為雲端服務公司，可自家設計硬件及軟件以改進AI運算。

作為英偉達AI芯片的競爭對手，華為於去年推出的昇騰（Ascend） 系列910B芯片，被視為是英偉達三年前推出的A100芯片在中國市場的替代產品。分析師預估，中國AI芯片市場總值可達70億美元。

除了華為外，英偉達還列出的其他競爭對手包括英特爾（美：INTC）、超微半導體（美：AMD）、博通（美：AVGO）、高通（美：QCOM）以及亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）等數家大型雲端運算公司。

20240222華為新款摺疊屏幕手機Pocket 2發布

華為22日下午舉行發布會，正式發布最新小折疊屏手機Pocket 2，官方售價7,499元人民幣起。華為常務董事、終端BG CEO余承東在發布典禮上引用數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，消費者滿意度第一，市場份額為51.2%。

余承東介紹，Pocket 2支持雙向北鬥衛星消息，是業內首款支持衛星通信的小折疊手機。機身配備全焦段四攝鏡頭，並搭載第二代超光譜攝像頭，結合手機界首個超光譜AI融合感知算法，華為Pocket 2還支持紫外綫強度檢測、防曬檢測、曬斑檢測，相關研究數據顯示，其防曬檢測準確率可達98.7%。

在中國摺疊屏手機市場，華為牢牢佔據着絕對領先地位。據早前國際數據公司（IDC）報告顯示，2023年全年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，其中華為摺疊屏手機佔比的市場份額達到37.4%，位居第一。

而小米則於昨晚公布專業影像級旗艦手機小米14 Ultra，售價6,499元人民幣起。小米此次與相機界龍頭Leica合作研究新鏡頭、新技術，以及引入AI大模型計算攝影平台及AI變焦功能等，瞄準今年的「AI手機元年」......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

資料來源：華為終端直播

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