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中金：美聯儲減息指引疑操之過急

研究報告 18:34 2024/02/22

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根據最新發布的會議紀要來看，美聯儲官員在1月末的議息會議上表示，他們不急於減息，並對通脹表現持即樂觀又謹慎的態度。券商中金認為，美聯儲已基本不會在3月份減息，並表示，

美聯儲輕易減息就可能導致需求進一步走強，加大「二次通脹」風險。

根據數據顯示，美國1月CPI按年增長3.1%，核心CPI同比增長3.9%，均超出市場預期。數據公布後市場反應強烈，美國三大股指回撤，美元滙率衝高，美債收益率大幅上升，聯邦基金交易員們預測3月份減息的可能性已降至不足10%。

點擊圖片放大

中金表示，這份通脹數據印證兩個觀點：

一、今年美國通脹雖會放緩，但節奏存在很大不確定性，這意味着美聯儲貨幣政策將充滿變數。二是投資者對於減息預期應保持謹慎，美聯儲或不會像市場希望的那樣在3月份減息，全年減息6次的預期也可能是過於激進的。

二、結合最新的非農和CPI數據，美聯儲或已基本不會在3月份減息，而5月份減息也並非「鐵板釘釘」。如果美國經濟和通脹具有彈性，美聯儲只會在減息的道路上變得越來越謹慎。

至於1月份的通脹數據超預期的原因，中金認為美聯儲在減息的指引方面有操之過急的嫌疑。從兩方面分析來看主要是服務價格展現了較強的粘性：

  • 1. 主要居所租金（+0.4%）和業主等價租金（+0.6%）這兩個重要的房租分項都有韌性，並未像市場此前預測的那樣會大幅降温。
  • 2. 剔除房租的核心服務價格環比上漲0.8%，漲幅為2022年4月以來最高。進一步看，醫院及相關服務（+1.6%）、停車過路費（+1.9%）、機票（+1.4%）、汽車保險（+1.4%）、快遞郵政服務（+1.2%）等價格漲幅靠前。這些項目中有一些波動較大，比如機票價格，但另一些則可能是永久性漲價，比如停車過路費。

中金認為，

對美聯儲來說，這組通脹數據顯然是不受歡迎的，因為它讓減息缺乏充足的理由。

並且以從鮑威爾的發言轉變，中金推測......更多內容，訂戶請登入。

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