投行業務增 買銀河證券 財金專欄 2024/02/23 分享： 分享： 中國銀河證券（06881）打造現代投行，可以加快未來盈利增速，對於5倍預測市盈率（PE）和6.3厘息，估值有提升空間。 中國銀河證券2023年首季收入按年下跌7%至254.8億元人民幣，盈利上升3%至 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股衝擊168 8厘息內銀能成火頭嗎？（第四版） 2024/02/22 港股衝擊168 8厘息內銀能成火頭嗎？（第四版） 中字股實力談 - 行業景氣升 中鋁高增長 2024/02/22 行業景氣升 中鋁高增長 中字股實力談 - 【龍年運道】港股168升浪分水嶺（第四版） 2024/02/21 【龍年運道】港股168升浪分水嶺（第四版） 中字股實力談 - 新天綠能 半價有售 2024/02/21 新天綠能 半價有售 中字股實力談 - 港股交叉點 恒指等「黃金」機會（第四版） 2024/02/20 港股交叉點 恒指等「黃金」機會（第四版） 每股盈利 市盈率 派息比率 中國人民銀行 國資委 中國證監會 財富及資產管理 投資銀行 中國銀河（06881） 人民幣