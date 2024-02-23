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投行業務增 買銀河證券

財金專欄 2024/02/23

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中國銀河證券（06881）打造現代投行，可以加快未來盈利增速，對於5倍預測市盈率（PE）和6.3厘息，估值有提升空間。

中國銀河證券2023年首季收入按年下跌7%至254.8億元人民幣，盈利上升3%至

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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