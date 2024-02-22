美股七雄有財力 接得住AI浪潮 國際 22:19 2024/02/22 分享： 分享： 德銀分析師里德（Jim Reid）早前發表報告，引起了相當多關注，說的是美股的科技七雄，即英偉達（Nvidia）、Google母企Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Meta和微軟（Microsoft），若分拆出來當成一個國家的股市，市值是美國以外全球最大，近期氣勢如虹的日股，總市值只及七雄一半。 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 今日 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 今日 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 2024/02/20 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 2024/02/20 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 2024/02/16 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 你可能感興趣 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 今日 16:13 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 今日 16:46 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 20:29 2024/02/20 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 最新專欄文章 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 今日 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 今日 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 國金札記 - 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳 今日 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳 國金札記 - 揚言對華超高關稅 特朗普抄列根？ 2024/02/21 揚言對華超高關稅 特朗普抄列根？ 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 2024/02/20 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 美股 股票 人工智能 Microsoft Google NVIDIA