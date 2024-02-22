  • 23°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美股七雄有財力 接得住AI浪潮

國際 22:19 2024/02/22

分享：

分享：

德銀分析師里德（Jim Reid）早前發表報告，引起了相當多關注，說的是美股的科技七雄，即英偉達（Nvidia）、Google母企Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Meta和微軟（Microsoft），若分拆出來當成一個國家的股市，市值是美國以外全球最大，近期氣勢如虹的日股，總市值只及七雄一半。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？
今日
電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？
特朗普抄列根 揚言對華超高關稅
今日
特朗普抄列根 揚言對華超高關稅
納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？
2024/02/20
納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？
曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？
2024/02/20
曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？
美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？
2024/02/16
美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？

你可能感興趣

電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？
今日 16:13
電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？
特朗普抄列根 揚言對華超高關稅
今日 16:46
特朗普抄列根 揚言對華超高關稅
納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？
20:29 2024/02/20
納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？

最新專欄文章

特朗普抄列根 揚言對華超高關稅
今日
特朗普抄列根 揚言對華超高關稅
電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？
今日
電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？
國金札記 - 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳
今日
電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳
國金札記 - 揚言對華超高關稅 特朗普抄列根？
2024/02/21
揚言對華超高關稅 特朗普抄列根？
納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？
2024/02/20
納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？
美股 股票 人工智能 Microsoft Google NVIDIA

下一篇文章

特朗普抄列根 揚言對華超高關稅