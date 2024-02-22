美股七雄有財力 接得住AI浪潮

德銀分析師里德（Jim Reid）早前發表報告，引起了相當多關注，說的是美股的科技七雄，即英偉達（Nvidia）、Google母企Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Meta和微軟（Microsoft），若分拆出來當成一個國家的股市，市值是美國以外全球最大，近期氣勢如虹的日股，總市值只及七雄一半。

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