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夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？

財金專欄 2024/02/23

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中央港澳辦主任夏寶龍今次來港，不單破天荒在財政預算案公布日留港觀察，昨日更特設「財金專場」，與特首、財政司司長及其麾下的7名財金官員談足2小時，顯見中央高度關注香港經濟發展。

去年4月夏寶龍來港考察，同

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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