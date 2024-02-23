夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 財金專欄 2024/02/23 分享： 分享： 中央港澳辦主任夏寶龍今次來港，不單破天荒在財政預算案公布日留港觀察，昨日更特設「財金專場」，與特首、財政司司長及其麾下的7名財金官員談足2小時，顯見中央高度關注香港經濟發展。 去年4月夏寶龍來港考察，同 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 2024/02/22 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 有政戲 - 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 2024/02/21 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 有政戲 - 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 2024/02/20 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 有政戲 - 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 2024/02/19 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 有政戲 - 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 2024/02/16 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 政治 夏寶龍 李家超 陳茂波 經濟 香港 財政預算案 發展局 財政司 許正宇