美股七雄有財力 接得住AI浪潮 財金專欄 2024/02/23 分享： 分享： 德銀分析師里德（Jim Reid）早前發表報告，引起了相當多關注，說的是美股的科技七雄，即英偉達（Nvidia）、Google母企Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、特斯拉（ ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美股七雄有財力 接得住AI浪潮 2024/02/22 美股七雄有財力 接得住AI浪潮 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 2024/02/22 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 2024/02/22 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳？ 國金札記 - 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳 2024/02/22 電動車需求遜預期 美歐轉型放慢手腳 國金札記 - 揚言對華超高關稅 特朗普抄列根？ 2024/02/21 揚言對華超高關稅 特朗普抄列根？ 美國 美股 人工智能 Google Apple Tesla 標準普爾500指數 Microsoft Meta Amazon