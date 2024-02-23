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美股七雄有財力 接得住AI浪潮

財金專欄 2024/02/23

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德銀分析師里德（Jim Reid）早前發表報告，引起了相當多關注，說的是美股的科技七雄，即英偉達（Nvidia）、Google母企Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、特斯拉（

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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