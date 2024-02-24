升破三角形 昆能機會大 財金專欄 2024/02/24 分享： 分享： 昆侖能源(00135)中期股價堅挺，穩守50個月平均綫，近半年營造三角形，守穩6.5元謀向上突破，阻力7.35元，突破上望8.3元，昨收報7.31元。 周內推介的中海油（00883）本周一枝箭抽升，昨高 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 上證目標3150 今日 上證目標3150 你可能感興趣 上證目標3150 今日 01:00 上證目標3150 最新專欄文章 上證目標3150 今日 上證目標3150 MACD雙牛買入 濰柴動力上揚 2024/02/23 MACD雙牛買入 濰柴動力上揚 突破通道中軸 中國通號向上 2024/02/22 突破通道中軸 中國通號向上 突破三角形 北控看32元 2024/02/21 突破三角形 北控看32元 一浪高一浪 中海油低吸 2024/02/20 一浪高一浪 中海油低吸 港股 技術分析 市盈率 每股盈利 天然氣 下降軌 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 人民幣