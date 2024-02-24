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升破三角形 昆能機會大

財金專欄 2024/02/24

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昆侖能源(00135)中期股價堅挺，穩守50個月平均綫，近半年營造三角形，守穩6.5元謀向上突破，阻力7.35元，突破上望8.3元，昨收報7.31元。

周內推介的中海油（00883）本周一枝箭抽升，昨高

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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