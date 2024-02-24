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港股破阻力 三月見萬八

財金專欄 2024/02/24

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港股昨日一度迫近16900點，隨着恒生指數和國企指數陸續升破中期阻力位，下周可以挑戰萬七，3月衝擊萬八。

恒指昨日跌17點，收報16725點，盤中高見16895點，差不多收復年初失地，全周升385點或

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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