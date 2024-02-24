港股破阻力 三月見萬八 財金專欄 2024/02/24 分享： 分享： 港股昨日一度迫近16900點，隨着恒生指數和國企指數陸續升破中期阻力位，下周可以挑戰萬七，3月衝擊萬八。 恒指昨日跌17點，收報16725點，盤中高見16895點，差不多收復年初失地，全周升385點或 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股交叉點】恒指機會與陷阱（第四版） 2024/02/23 【港股交叉點】恒指機會與陷阱（第四版） 中字股實力談 - 投行業務增 買銀河證券 2024/02/23 投行業務增 買銀河證券 中字股實力談 - 港股衝擊168 8厘息內銀能成火頭嗎？（第四版） 2024/02/22 港股衝擊168 8厘息內銀能成火頭嗎？（第四版） 中字股實力談 - 行業景氣升 中鋁高增長 2024/02/22 行業景氣升 中鋁高增長 中字股實力談 - 【龍年運道】港股168升浪分水嶺（第四版） 2024/02/21 【龍年運道】港股168升浪分水嶺（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 中國人民銀行 國資委 下降通道 下降軌 銀行