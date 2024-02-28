安本姚鴻耀：穩定房地產市場至關重要（附五大看好行業）

中國股市經過2023年的低迷，許多區內的投資者固然期望與龍年相關的祝福在今年帶來更好的回報，我們預計今年有三個宏觀層面的因素可能會推動中國消費者和投資者信心。

目前為止，消費者已經設定了復甦步伐，而對此的任何變化將受到他們在2024年的收入和就業前景如何所影響。目前正在進行一個重置庫存的周期，盡管沿途有一些波動，這可能會推動公司僱用更多的人或為現有員工提供更好的補償。零售銷售也已經逐月增加，而高儲蓄率正在顯示出恢復到疫情前水平的迹象。因為生活已經恢復了正常狀態，市場估計消費支出將在今年回升。

中央政府已經落實超過70項較小規模但至關重要的措施，其累積效果不容小覤。例如，已經有10幾項措施來支持房地產市場，並有10項旨在幫助消費。我們預計隨着中國經濟完成向消費和高端製造業的再平衡，將會有持續或增加的支持來恢復信心並支持活動。

要想在更廣泛的經濟中恢復信心，並以可持續的方式復甦，穩定房地產市場至關重要，這是我們預期當局面臨的最大挑戰......更多內容，訂戶請登入。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

編輯：張夏寧

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...