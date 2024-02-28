【財政預算案】樓市「全面撤辣」+暫停按揭壓測 滙豐料本地股受惠（附預算案受惠股名單）

2024/25年度《財政預算案》宣布「全面撤辣」，即日起全面撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）。財政司司長陳茂波稱，在當前的經濟及市場情況下，樓市辣招已無需要。

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金管局亦公布，即日起放鬆部分按揭貸款規定：

一、價值3,000萬元或以下的自用住宅物業的按揭成數上限調整至七成；價值3,500萬元或以上的自用住宅物業的按揭成數上限調整至六成；價值3,000萬至3,500萬元之間的物業的按揭比率會以漸進形式遞減。此外，非自用住宅物業的按揭成數上限由五成調升至六成。

二、非住宅物業（包括寫字樓、商鋪及工廈等）的按揭成數上限由六成提升至七成。

三、以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款的按揭成數上限由五成提升至六成；適用於住宅和非住宅物業。

四、暫停實施物業按揭貸款假設利率上升200基點的壓力測試要求。

消息刺激一眾本地地產股，預算案公布的2月28日全日，恒基地產 （00012） 升3.8%報23.05元，新鴻基 （00016） 升0.7%報78元，新世界發展 （00017） 升2.9%報10.08元，信和置業 （00083） 升1.4%報8.47元，長實集團 （01113） 升0%報36.65元。

憧憬樓市交投轉活躍帶動佣金收入，美聯集團 （01200） 大升33.9%報0.87元。

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香港新一份財政預算案將於本周三（2月28日）出爐，各界持分者此前不斷呼籲政府為本港樓市「撤辣」，即撤銷額外印花稅等不利入市的政策，成為相關板塊近期一大憧憬。滙豐看好預算案會有一些「撤辣」出台，穩住不斷下跌的本港樓市，並使本地地產、金融和建築股迎來投資機遇。

香港樓價自2024年初以來已經下跌了1.4%，延續了2023年的6.1%跌勢，現在已經從2021年8月的峰值下跌了24%。鑑於利率上升、需求疲軟和大量未售出存貨，滙豐預計市場將繼續承壓，不期望房價會出現V型反彈，預測樓價將在2024年上半年再下跌5%，然後穩定下來。

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雖然政府在2023年10月的施政報告已有減辣，但住宅交易量僅輕微上升，整體水平仍然很低。與此同時，香港樓價已滑落至2017年水平。考慮到土地銷售下降、預算赤字增加、房地產價格下跌，以及社會各界先後已表達訴求，滙豐對政府在預算案中「撤辣」預期樂觀。

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以下是滙豐對「撤辣」的預期方案：

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