  • 19°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【預算案】樓市「全面撤辣」 滙豐料本地股受惠（附預算案受惠股名單）

研究報告 13:35 2024/02/28

分享：

分享：

2024/25年度《財政預算案》宣布「全面撤辣」，即日起全面撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）。財政司司長陳茂波稱，在當前的經濟及市場情況下，樓市辣招已無需要。

消息刺激一眾本地地產股，截至半日收市，恒基地產 （00012） 升4.1%報23.1元，新鴻基 （00016） 升3.3%報80.05元，新世界發展 （00017） 升5.9%報10.38元，信和置業 （00083） 升2.6%報8.57元，長實集團 （01113） 升2.9%報37.7元。

憧憬樓市交投轉活躍帶動佣金收入，美聯集團 （01200） 大升29.2%報0.84元。

---------------

香港新一份財政預算案將於本周三（2月28日）出爐，各界持分者此前不斷呼籲政府為本港樓市「撤辣」，即撤銷額外印花稅等不利入市的政策，成為相關板塊近期一大憧憬。滙豐看好預算案會有一些「撤辣」出台，穩住不斷下跌的本港樓市，並使本地地產、金融和建築股迎來投資機遇。

香港樓價自2024年初以來已經下跌了1.4%，延續了2023年的6.1%跌勢，現在已經從2021年8月的峰值下跌了24%。鑑於利率上升、需求疲軟和大量未售出存貨，滙豐預計市場將繼續承壓，不期望房價會出現V型反彈，預測樓價將在2024年上半年再下跌5%，然後穩定下來。

點擊圖片放大
+2

雖然政府在2023年10月的施政報告已有減辣，但住宅交易量僅輕微上升，整體水平仍然很低。與此同時，香港樓價已滑落至2017年水平。考慮到土地銷售下降、預算赤字增加、房地產價格下跌，以及社會各界先後已表達訴求，滙豐對政府在預算案中「撤辣」預期樂觀。

點擊圖片放大

以下是滙豐對「撤辣」的預期方案：

......更多內容，訂戶請登入。

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

相關文章

比憧憬減辣更重要的2項數據（新增圖表）
2024/02/27
比憧憬減辣更重要的2項數據（新增圖表）
摩通：燃氣商利潤率及銷量趨升 僅昆能降評級（持續更新）
今日
摩通：燃氣商利潤率及銷量趨升 僅昆能降評級（持續更新）

你可能感興趣

比憧憬減辣更重要的2項數據（新增圖表）
21:46 2024/02/27
比憧憬減辣更重要的2項數據（新增圖表）
摩通：燃氣商利潤率及銷量趨升 僅昆能降評級（持續更新）
今日 13:00
摩通：燃氣商利潤率及銷量趨升 僅昆能降評級（持續更新）

最新專欄文章

Sora對自動駕駛的影響
2024/02/27
Sora對自動駕駛的影響
人行不對稱減息 國金證券：釋放穩增長及樓市訊號
2024/02/23
人行不對稱減息 國金證券：釋放穩增長及樓市訊號
北向資金續流出 中金分析資金流向
2024/02/23
北向資金續流出 中金分析資金流向
聰明錢在買高息股
2024/02/22
聰明錢在買高息股
摩根士丹利速讀春節旅遊好數據
2024/02/22
摩根士丹利速讀春節旅遊好數據
港股 香港物業 受惠股 額外印花稅 成交 印花稅 長實集團（01113） 香港 政府政策 中銀香港（02388）

下一篇文章

摩通：燃氣商利潤率及銷量趨升 僅昆能降評級（持續更新）