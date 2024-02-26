【預算案前贍】滙豐料預算案「減辣」本地股受惠（附預算案受惠股名單）

香港新一份財政預算案將於本周三（2月28日）出爐，各界持分者此前不斷呼籲政府為本港樓市「撤辣」，即撤銷額外印花稅等不利入市的政策，成為相關板塊近期一大憧憬。滙豐看好預算案會有一些「撤辣」出台，穩住不斷下跌的本港樓市，並使本地地產、金融和建築股迎來投資機遇。

香港樓價自2024年初以來已經下跌了1.4%，延續了2023年的6.1%跌勢，現在已經從2021年8月的峰值下跌了24%。鑑於利率上升、需求疲軟和大量未售出存貨，滙豐預計市場將繼續承壓，不期望房價會出現V型反彈，預測樓價將在2024年上半年再下跌5%，然後穩定下來。

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雖然政府在2023年10月的施政報告已有減辣，但住宅交易量僅輕微上升，整體水平仍然很低。與此同時，香港樓價已滑落至2017年水平。考慮到土地銷售下降、預算赤字增加、房地產價格下跌，以及社會各界先後已表達訴求，滙豐對政府在預算案中「撤辣」預期樂觀。

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以下是滙豐對「撤辣」的預期方案：

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