霸菱方偉昌 看好兩大投資主題（點評10大持倉股）

霸菱中港股票投資總監方偉昌接受Money Times專訪時表示，港股今年有望迎來兩大憧憬，一是預料美國將於下半年開始減息；二是中國或加大政策刺激力度穩定經濟增長。不過這兩大因素不是短期可以實現，因此港股短期較為弱勢。不過港股估值吸引，建議部署兩大主題。

方偉昌說，在目前的市況下，投資者需要有耐性，建議採取「由下而上」的投資方式，即注重選股。他看好兩大主題，一是科網股；二是中特估。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

方偉昌旗下管理的基金，主要投資佔頭兩位的分別是同屬科網股的騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 。他說，從目前的市況看，科網股已經踏入超跌的行列，而且憧憬美國開啟減息周期下，這些股份的反彈力度會更強，「其實都是因為它估值都反映了很多壞消息，還有它們佔指數的比重比較大，我們想保持那個持倉量，因為我們始終是中國的基金，所以如果有些企業它的估值是便宜的話，那我們都想持有一個相應的持倉。」

......

訂戶請登入瀏覽全文。

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...