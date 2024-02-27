施羅德：利率見頂 尋投資遺珠

隨着環球各國的通脹率持續下跌，以及美國聯儲局暗示可能於2024年減息，愈來愈多人期望利率已經見頂。由於部分人認為利率將在更長時間內維持高位，因此現在是投資者在考慮利率見頂時，應該如何部署的時機。

利率是否已經見頂









目前看來利率已經見頂，而背後的主要原因是通脹改善，環球各地的通脹率亦已經顯著下降。在美國，一年前的通脹率約為9%，目前約為3%。歐洲的通脹改善幅度更大，從約10%下降至3%以下。在英國，通脹率亦下跌不少，雖然目前仍處於4.5%區間，但相比早前10%以上水平，這已經是很大的改善。

因此，人們認為各國央行已經完成了他們的職責，目前金融市場預期2024年環球多國將會實施減息政策。

對於美國，我們認為首次減息將會於2024年9月進行。歐洲央行及英倫銀行不僅關注通脹下跌，亦考慮到經濟活動相當疲軟，以及經濟衰退風險上升。因此，我們認為歐洲央行最早可能於3月減息，而英倫銀行可能於5月減息。我們確實認為利率已經見頂，但各國利率下降的速度會有所不同。

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利率見頂是否屬好消息

通脹已經見頂，而見頂的原因是通脹正在下降，這是一個值得慶祝的好消息。金融市場（包括股票及債券市場）正在作出反應。因此，我們看到利率見頂帶來的正相關性。然而，利率不會維持在同一水平，我們預計2024年環球央行將會減息，因此減息的影響需要納入金融市場的定價中。

如果減息是由於經濟增長的下跌速度比通脹快，那將會是一個問題。通常在這種經濟環境下，股票市場的表現將會受挫，而債券市場將會表現良好。但我們認為，目前還沒有足夠的證據支持這個論點，這亦是我們預計環球央行在2024年晚些時間才會減息的原因之一。

當我們踏進新的一年，尤其是從第二季度開始，我們必須考慮聯儲局是否需要進行減息，以及為何減息？是由於失業率上升，或是經濟出現裂縫？對於風險資產而言，這並不是一個良好的環境。環球財政政策有分歧

基本上，日本的政策走向與環球其他國家相反，原因是日本利率並未見頂，而且仍會繼續上升。近期日本央行持續釋放訊號，表示正為加息做準備。但我們認為日本央行不會在2024年春季前加息，因為他們希望通脹能夠持續上升。

環球政府的財政狀況是我們一直以來更為關注的一個問題。經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的債務水平已大幅上升。事實上，在環球金融危機後，OECD成員國的債務水平大幅增長並且從未回落，新冠疫情過後更是再度攀升。目前雖然已輕微下跌，但尚未回落至以前的水平。

如果說失業率上升才能確保通脹率下跌，那麼這將意味着社會福利成本上升及稅收減少。此情況下，財政赤字將會進一步惡化，而問題在於，環球財政狀況並不良好，英國的財政赤字已接近其國內生產總值的5%，美國則為6%。在目前的經濟周期下，有關數值應該是1%或2%。

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