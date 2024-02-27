MSCI王曉書：全球低碳轉型 帶來巨大投資機會

過去一年，圍繞ESG投資的討論日益增加，不管是投資者還是監管機構都希望使這一概念的目標、定義和用途變得更加清晰。

在過去十年當中，我們愈發清晰地認識到環境、社會和企業管治（ESG）風險就是金融風險，隨着可持續投資的發展變得成熟，全球的監管機構正在採取措施提高投資過程的清晰度。

極端高温兩大影響

2023年是有記錄以來最炎熱的一年，全球平均氣温的升高影響着我們的日常生活，並將帶來更多的極端天氣和自然災害。一方面，會影響企業的資產價值，另一方面也影響着很多企業的運營和風險管理。

舉個例子，在沿海地區，由於極端氣候令災害的頻率和保險公司的賠付額逐年上升，一些房地產企業或個人房產的災害保險定價，已經發生了大幅變化。

極端天氣開始影響企業的員工生產力，尤其是一些在戶外勞動比較多的行業。我們評估了不同的經濟體對於經濟活動、體力消耗的要求，以及相應的冷氣普及率，發現高温的影響已經從戶外工作延展到室內，室內運營為主的行業中物流行業最容易受到極熱天氣的衝擊，製造業和礦業公司也會面臨極熱天氣帶來的生產率下降的挑戰。

這給企業提供了另一個視角，分析在氣候變化的大趨勢下該如何看待員工管理和生產安全的風險，並凸顯了氣候變化給每一個人、每個家庭、以及經濟帶來的直接挑戰。風險會隨着時間的推移而增加，所有人都需要為此做好準備......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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