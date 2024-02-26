歐元上升目標1.1美元

近期歐元滙價從約1.07美元低位反彈，不排除是與俄烏戰局變化有關。消息指，烏克蘭在戰事上頻頻失利，現市場估計快則今年春季，遲則夏季俄烏戰爭或有望結束。若和平降臨，歐洲可有利投資資金重回該區，對歐元可視

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