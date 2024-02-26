英鎊1.25至1.28徘徊

雖然英央行行長貝利上周大派定心丸，就是通脹未達標也難阻該行減息行動。但是，由於英國工資增幅高達6.2%，令人難於相信英通脹可於短期內從現今4%高位回落。現市場普遍推遲英倫銀行減息日子至9月份。英經濟弱

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