英鎊1.25至1.28徘徊 財金專欄 2024/02/26 分享： 分享： 雖然英央行行長貝利上周大派定心丸，就是通脹未達標也難阻該行減息行動。但是，由於英國工資增幅高達6.2%，令人難於相信英通脹可於短期內從現今4%高位回落。現市場普遍推遲英倫銀行減息日子至9月份。英經濟弱 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 歐元上升目標1.1美元 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 歐元反彈非無因 今日 01:00 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 01:00 歐元上升目標1.1美元 日圓趁低作長遠吸納 今日 01:00 日圓趁低作長遠吸納 最新專欄文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 加元上升阻力於1.335 今日 加元上升阻力於1.335 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 經濟 美國 美元 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數 美滙