日圓趁低作長遠吸納 財金專欄 2024/02/26 分享： 分享： 本月27日，日本將公布1月通脹率，市場估核心年通脹率將由12月2.3%，回落至1.8%水平。如屬實，看似日本通脹已見回落無需加息。但實際情況剛好相反，通脹回落反有助推升日本實質工資。日央行曾說，當實質 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 歐元反彈非無因 今日 01:00 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 01:00 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至1.28徘徊 最新專欄文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 加元上升阻力於1.335 今日 加元上升阻力於1.335 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數 美滙