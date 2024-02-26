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日圓趁低作長遠吸納

財金專欄 2024/02/26

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本月27日，日本將公布1月通脹率，市場估核心年通脹率將由12月2.3%，回落至1.8%水平。如屬實，看似日本通脹已見回落無需加息。但實際情況剛好相反，通脹回落反有助推升日本實質工資。日央行曾說，當實質

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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