澳元目標升至67.2美仙 財金專欄 2024/02/26 分享： 分享： 從澳央行公開的2月初議息會議記錄顯示，會上各人認為當地2023年Q4通脹率4.1%屬偏高，不能完全排除往後仍有加息可能性。另邊廂，內地上周降息助樓市。內地樓市若穩，利穩經濟亦可有助利增加對工業金屬需求 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 歐元反彈非無因 今日 01:00 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 01:00 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至1.28徘徊 最新專欄文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 加元上升阻力於1.335 今日 加元上升阻力於1.335 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數 美滙