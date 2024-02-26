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澳元目標升至67.2美仙

財金專欄 2024/02/26

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從澳央行公開的2月初議息會議記錄顯示，會上各人認為當地2023年Q4通脹率4.1%屬偏高，不能完全排除往後仍有加息可能性。另邊廂，內地上周降息助樓市。內地樓市若穩，利穩經濟亦可有助利增加對工業金屬需求

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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