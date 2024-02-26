紐元維持63美仙目標

紐央行對打擊其國內4.7%高通脹率的取態相當積極，警告抗通脹任務尚未完成。按利率期貨市場變化顯示，現市場估於本周三（28日）議息會紐央行有30%機率加息！如不加5月加息機率更攀至50%。另加上國際奶價

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