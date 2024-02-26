紐元維持63美仙目標 財金專欄 2024/02/26 分享： 分享： 紐央行對打擊其國內4.7%高通脹率的取態相當積極，警告抗通脹任務尚未完成。按利率期貨市場變化顯示，現市場估於本周三（28日）議息會紐央行有30%機率加息！如不加5月加息機率更攀至50%。另加上國際奶價 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 你可能感興趣 歐元反彈非無因 今日 01:00 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 01:00 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至1.28徘徊 最新專欄文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 加元上升阻力於1.335 今日 加元上升阻力於1.335 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數 美滙