加元上升阻力於1.335 財金專欄 2024/02/26 分享： 分享： 加元因素好壞參半。紅海危機揮之不去支撑了油價。油價高企有利加拿大出口收益並為加元帶來支持。但另邊廂，加拿大最新1月份年通脹率急速回落至2.9%，是7個月來首次跌破3%，事件增強市場對加央行提早減息疑慮 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 你可能感興趣 歐元反彈非無因 今日 01:00 歐元反彈非無因 歐元上升目標1.1美元 今日 01:00 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至1.28徘徊 最新專欄文章 歐元反彈非無因 今日 歐元反彈非無因 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數 美滙