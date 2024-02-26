加元上升阻力於1.335

加元因素好壞參半。紅海危機揮之不去支撑了油價。油價高企有利加拿大出口收益並為加元帶來支持。但另邊廂，加拿大最新1月份年通脹率急速回落至2.9%，是7個月來首次跌破3%，事件增強市場對加央行提早減息疑慮

...