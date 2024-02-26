  • 17°C
香港時間 : 2024226日 (週一) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加元上升阻力於1.335

財金專欄 2024/02/26

分享：

分享：

加元因素好壞參半。紅海危機揮之不去支撑了油價。油價高企有利加拿大出口收益並為加元帶來支持。但另邊廂，加拿大最新1月份年通脹率急速回落至2.9%，是7個月來首次跌破3%，事件增強市場對加央行提早減息疑慮

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元反彈非無因
今日
歐元反彈非無因
歐元上升目標1.1美元
今日
歐元上升目標1.1美元
英鎊1.25至1.28徘徊
今日
英鎊1.25至1.28徘徊
日圓趁低作長遠吸納
今日
日圓趁低作長遠吸納
澳元目標升至67.2美仙
今日
澳元目標升至67.2美仙

你可能感興趣

歐元反彈非無因
今日 01:00
歐元反彈非無因
歐元上升目標1.1美元
今日 01:00
歐元上升目標1.1美元
英鎊1.25至1.28徘徊
今日 01:00
英鎊1.25至1.28徘徊

最新專欄文章

歐元反彈非無因
今日
歐元反彈非無因
紐元維持63美仙目標
今日
紐元維持63美仙目標
澳元目標升至67.2美仙
今日
澳元目標升至67.2美仙
日圓趁低作長遠吸納
今日
日圓趁低作長遠吸納
英鎊1.25至1.28徘徊
今日
英鎊1.25至1.28徘徊
經濟 美國 美元 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數 美滙

上一篇文章

歐元反彈非無因

下一篇文章

紐元維持63美仙目標