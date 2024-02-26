不論是俄烏戰事結束，又或聯儲局終止量化緊縮政策，都可視為利淡美元因素。

過去一周，美元滙價出現了較顯著回落，美滙指數一度跌穿103.8指數點技術支持。美元雖跌，但跌幅主要是相對於歐元及英鎊。相對日圓，美

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