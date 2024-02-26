歐元反彈非無因 財金專欄 2024/02/26 分享： 分享： 不論是俄烏戰事結束，又或聯儲局終止量化緊縮政策，都可視為利淡美元因素。 過去一周，美元滙價出現了較顯著回落，美滙指數一度跌穿103.8指數點技術支持。美元雖跌，但跌幅主要是相對於歐元及英鎊。相對日圓，美 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元上升目標1.1美元 今日 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 歐元上升目標1.1美元 今日 01:00 歐元上升目標1.1美元 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 01:00 英鎊1.25至1.28徘徊 日圓趁低作長遠吸納 今日 01:00 日圓趁低作長遠吸納 最新專欄文章 加元上升阻力於1.335 今日 加元上升阻力於1.335 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至67.2美仙 今日 澳元目標升至67.2美仙 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 英鎊1.25至1.28徘徊 今日 英鎊1.25至1.28徘徊 經濟 美國 美元 通脹 英國 日本 外滙 歐洲 美滙指數 美滙