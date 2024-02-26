政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？

政府財赤逾千億元，周三公布的預算案要減少派糖，財困之下，民建聯向財爺建議的開源之法，包括容許馬會開辦新的體育博彩項目。馬會增設籃球投注是否有得諗？

馬會應家柏 2011年已提出

財爺陳茂波去年的預算案向馬

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