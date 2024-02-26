政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 財金專欄 2024/02/26 分享： 分享： 政府財赤逾千億元，周三公布的預算案要減少派糖，財困之下，民建聯向財爺建議的開源之法，包括容許馬會開辦新的體育博彩項目。馬會增設籃球投注是否有得諗？ 馬會應家柏 2011年已提出 財爺陳茂波去年的預算案向馬 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 2024/02/23 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 有政戲 - 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 2024/02/22 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 有政戲 - 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 2024/02/21 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 有政戲 - 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 2024/02/20 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 有政戲 - 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 2024/02/19 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 政治 財政預算案 馬會 籃球 足球 博彩稅 立法會 陳茂波 民建聯 NBA