  • 17°C
香港時間 : 2024226日 (週一) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？

財金專欄 2024/02/26

分享：

分享：

政府財赤逾千億元，周三公布的預算案要減少派糖，財困之下，民建聯向財爺建議的開源之法，包括容許馬會開辦新的體育博彩項目。馬會增設籃球投注是否有得諗？

馬會應家柏 2011年已提出

財爺陳茂波去年的預算案向馬

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？
2024/02/23
夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？
有政戲 - 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示
2024/02/22
夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示
有政戲 - 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點
2024/02/21
夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點
有政戲 - 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？
2024/02/20
星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？
有政戲 - 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢
2024/02/19
港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢
政治 財政預算案 馬會 籃球 足球 博彩稅 立法會 陳茂波 民建聯 NBA

上一篇文章

個人遊能重演當年盛況？

下一篇文章

氫巴載客促減排 審視潛力再加注