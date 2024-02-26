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正月效應暫利好 港股龍年有運行？

研究報告 10:00 2024/02/26

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春節後首個交易日錄得紅盤高收後，恒生指數在龍年持續上漲，截至上周五，8個交易日暫錄得逾6%升幅。恒指的歷史數據顯示，龍年過去正月皆見上揚，平均升幅達7.9%，而港股亦出現「正月效應」迹象。

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在春節系列最後一期，將會剖析港股的「正月效應」。與紅盤效應相比，港股在農曆年正月錄得正回報的機會同樣是54%。不過，當我們細看歷史數據則是另一番景象。

恒指的歷史數據顯示，若正月錄得正回報，則整個農曆年同樣為正回報的機會高達83%，相反若恒指在正月下跌，全年下跌的概率則為60%。整體而言，正月效應出現的概率約為72%。

值得留意的是，過去55年以來，4次龍年均出現正月效應。自恒指於1969年11月推出以來，龍年是唯一一個生肖所有正月既有正回報，農曆年全年又有正回報（表一）。

龍年正月平均回報為7.9%（由5.8%至10.9%），在12月生肖當中排行第3名......更多內容，訂戶請登入。

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 恒指專題

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