復星財富李曉翀：英偉達績後大漲擊退謠言

上周英偉達（美：NVDA）公佈業績前夕，AI晶片初創企業Groq發布LPU方案，可望加速推理和邊緣側AI，AI算力軍備競賽持續演繹。Groq近日憑藉更快的推理速度獲得較大關注，實現500tokens/s。市傳Groq的方案成本只有英偉達的十分之一。

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事件一度令外界質疑英偉達會不會有被取代的可能，股價在公布前一度急跌，當然筆者認為這只是部分影響，關鍵還是英偉達的業績，幸好最後都沒有令市場失望。



毫無疑問，Groq發布的LPU方案最突出的兩點優點包括：一是Groq使用的是SRAM，其速度比GPU所用的記憶體快約20倍，而且Groq的LPU在其系統中沒有採用高頻寬記憶體（HBM）。 二是鑑於AI的推理計算相較於模型訓練所需的資料量遠小，Groq的LPU因此更節能。在執行推理任務時，它從外部記憶體讀取的資料更少，消耗的電量也低於英偉達的GPU。

然而，根據第三方測評推算，在運行Llama-2 70b模型的時候，需要305張Groq卡，而英偉達的H100則只需要8張卡，從目前的價格來看，為了達到同樣的吞吐量，即Groq的硬件成本是英偉達H100的40倍。

當然，不可否認，現時在英偉達處於壟斷格局的GPU市場，不少廠商都想尋找二供、三供，能有更好的替代方案當然不錯，Groq設計上專門為了大模型訓練而設，沒有包括外部儲存設備，但以後為了提高成本效益，可能會增加HBM的可能，現在Groq的設計只是滿足部分客戶，應用上仍是初期。

講完這個業績前的小插曲，我們談談這次英偉達的業績，毫無疑問，營業收入、每股盈利均大超預期，不過數據中心業務收入與一致預期接近，但表現仍然不俗。指引方面，今年第一季的收入仍然在市場樂觀預期的區間，所以盤後大漲屬於正常表現。

其他方面亦值得着墨一下，例如，AI推理相關收入增長迅速，整個2023年數據中心的40%來自於AI推理，英偉達管理層表示該數據可能仍然是低估的，原因是現時人民進行泛娛樂的日常生活中受到推薦系統的影響，而這些推薦系統現時需要GPU加速來生成更多資訊。

另外，管理層表示，看到日本、加拿大和法國正在建設主權人工智慧基礎設施，還有很多其他地區，因此，西方在美國所經歷的事情肯定會在世界各地複製，這些人工智慧生成工廠將遍佈每個行業、每個公司、每個地區。

筆者認為，這些都反映AI GPU的需求仍然供不應求，短期應用正面的態度看英偉達近期縮短交貨量的週期，暫時英偉達大漲小回的格局沒有發生太大變化。

（筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）

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