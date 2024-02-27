海外買樓 降風險有法

近期網上社交平台流傳有港人在海外投資物業受騙的懷疑詐騙行為，事件更已交由當地警方調查。涉及懷疑行騙的公司更是由移民當地的香港人所開設的地產中介公司，引來大量海外物業投資者的關注。

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這間地產中介公司為有意置業或投資的人士提供一條龍服務，由買樓、出租，到租務管理一手包辦，公司已在當地開業接近7年。然而，許多港人業主表示，在交易完成後，他們的物業出現了各種大小問題，包括漏水和嚴重的建築結構安全問題。其中一個案例中，物業甚至出現了一種名為日本虎杖的植物。

這種植物生長迅速，具有強大的穿透能力，可以從水泥板或磚縫中生長出來，對建築物造成嚴重損壞。一旦物業受到虎杖入侵，其價值就會下跌。另外一個案例揭示了這家地產中介公司的另一個問題。他們在買家購買物業之前，介紹了一名自稱是合資格測量師的人進行驗樓和估價。據報道，這位測量師對物業進行了良好的評估，稱其為「接近完美」。然而，當買家申請按揭貸款時，才發現該物業已被銀行列入黑名單，無法獲得貸款。進一步調查還發現，這位測量師的專業資格存在問題。

從這些案例可以看出，在海外物業投資中，地產中介扮演着非常重要的角色。為了方便溝通，我們大都傾向聘請「同聲同氣」的中介代理，這樣其實很好的，可以免除在溝通上不必要的誤會。

投資者想要多一重安心的話，最好找一家在香港和當地都設有辦公室和團隊的中介公司，這些公司已經在發展公司規模上投入了大量資源，非常重視商譽，對於銷售手法和服務品質要求非常嚴格，能夠為投資者提供一定的保障。

聘用有規模的中介公司

為了保護買家的利益，降低購買後需要進行大規模維修的風險，在正式交易前聘請專業機構進行全屋由外到內檢查，包括喉管、電綫、電箱，以至蟲害等方面，都進行詳細檢查，是一個好方法。大部分中介公司都有長期合作的專業機構，並且代為跟進所收到的驗樓報告。假如出現物業需要維修的情況，中介公司會跟賣家來進行維修協議，例如賣家需要在交易前完成維修，或買家接受現有問題，賣家以較低價格出售。

假如購置海外物業作為投資之用的話，最佳的方法就是買入連同租約的物業。這種物業都是一直有人居住並持續得到日常保養，相對於閒置的物業，它們更容易保持良好的狀態和結構質量。此外，連同租約出售的物業還具有穩定的租金收入，這對投資者來說是一個有利的因素。不論是自住還是投資，地產中介公司都在購買海外物業時扮演重要角色，聘用一間有規模的中介公司，是成功的一半。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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