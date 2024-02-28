駿利亨德森解構推升英偉達估值3動力

英偉達（美：NVDA）股價持續強勢，市場對英偉達的爭論，自2023年中旬以來主要集中於其2025年及以後的增長趨勢，而非當下的強勁業績表現。自2024年初的國際消費電子展（CES）及英偉達最近的業績公布，英偉達已經在很大程度上向市場證明，他們的發展不會很快陷入停滯。

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當中的關鍵因素，包括：

計算領域的世代變革、廣泛的客戶群、持續的供應限制、以及重振中國業務的路綫圖和潛力。

重新構建1萬億美元數據中心基礎設施：管理層談到，目前安裝的1萬億美元的數據中心基礎設施，必須爲加速計算和生成式人工智能（generative AI）的世界進行重新架構。他們認為，在未來5年內，這些數據中心的基礎設施規模將增長至2萬億美元。

擴展客戶群：他們的客戶群正在從傳統集中於超大規模雲系統，擴展到跨越多個行業的企業，正如管理層指，汽車、醫療保健和金融服務領域價值數十億美元的業務，此外，生成式人工智能的一個獨特特徵，是全球政府均希望構建主權人工智能基礎設施和能力。

加速供應和推進路徑：英偉達正在加速供應，並優化其路徑以滿足需求，加上基於規模更大的數據集訓練的語言轉換模型，正在開拓在綫廣告、推薦引擎、內容創作、藥物發現和副駕駛等新功能和新收入潛力，同時引發了對計算能力無法滿足的需求。

諸如CoWoS（即是芯片堆疊（Chip-on-Wafer）在基板上（Wafer-on-Substrate）的簡稱）先進封裝和高帶寬存儲器（HBM）之類的關鍵供應瓶頸正在得到解決，新的供應商正在進行資格認定。英偉達還加速了他們的路徑，推出一個新的H200產品，它的推斷性能是H100的2倍，並將於2024年下半年推出下一代的B100。卓越的性能使得英偉達能夠提高收費，從而推動內容和平均銷售價格（ASP）的改進成爲增長的關鍵因素。

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至於中國業務的前景......

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編輯：蕭悅潾

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