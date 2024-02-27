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三一反彈開始 政策提振估值

財金專欄 2024/02/27

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三一國際（00631）未來盈利保持高增長，因為中央推動大規模設備更新，公司估值較板塊呈三成折讓，股價反彈只是剛開始。

三一國際2023年首三季收入按年上升36%至158.4億元（人民幣．下同），盈利增長

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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