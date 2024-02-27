三一反彈開始 政策提振估值 財金專欄 2024/02/27 分享： 分享： 三一國際（00631）未來盈利保持高增長，因為中央推動大規模設備更新，公司估值較板塊呈三成折讓，股價反彈只是剛開始。 三一國際2023年首三季收入按年上升36%至158.4億元（人民幣．下同），盈利增長 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股北水停不了 板塊開始輪動（第四版） 2024/02/26 港股北水停不了 板塊開始輪動（第四版） 中字股實力談 - 港股破阻力 三月見萬八 2024/02/24 港股破阻力 三月見萬八 中字股實力談 - 【港股交叉點】恒指機會與陷阱（第四版） 2024/02/23 【港股交叉點】恒指機會與陷阱（第四版） 中字股實力談 - 投行業務增 買銀河證券 2024/02/23 投行業務增 買銀河證券 中字股實力談 - 港股衝擊168 8厘息內銀能成火頭嗎？（第四版） 2024/02/22 港股衝擊168 8厘息內銀能成火頭嗎？（第四版） 每股盈利 派息比率 市盈率 國債 三一國際（00631） 人民幣 板塊