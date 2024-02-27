樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」 財金專欄 2024/02/27 分享： 分享： 財爺陳茂波明天公布新一份財政預算案，樓市「走辣」已是必然，毫無懸念。問題是會否全撤辣招？據聞，很大機會基本上全撤，但最貴的豪宅單位，及防止短炒的額外印花稅（SSD），或許有些「留一手」。 香港近期股樓皆 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 2024/02/26 政府財困須開源 馬會籃球博彩有得諗？ 有政戲 - 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 2024/02/23 夏寶龍聽滙報 緣何特設「財金專場」？ 有政戲 - 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 2024/02/22 夏寶龍留港至預算案公布 有何啟示 有政戲 - 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 2024/02/21 夏寶龍再來港 揭時機上3大亮點 有政戲 - 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 2024/02/20 星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 香港 金融 物業 大灣區 立法會 陳茂波 財政預算案 印花稅 夏寶龍 經民聯