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樓市走辣無懸念 最貴豪宅或「留一手」

財金專欄 2024/02/27

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財爺陳茂波明天公布新一份財政預算案，樓市「走辣」已是必然，毫無懸念。問題是會否全撤辣招？據聞，很大機會基本上全撤，但最貴的豪宅單位，及防止短炒的額外印花稅（SSD），或許有些「留一手」。

香港近期股樓皆

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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