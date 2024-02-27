比憧憬減辣更重要的2項數據

香港住宅市場在2024甲辰龍年，受利率難大幅下降、中國經濟復甦動力未穩，以及香港住宅供應量大增的3大因素困擾（詳見：龍年樓市必升？3大差異降重演機會（第三版）），已令2012壬辰龍年升勢難以重演，加上香港政府統計處早前公布的2組數據，同樣不利香港住宅需求，縱使港府在2月28日公布的《財政預算案》中「減辣」，料未能難住宅樓市重拾升勢。

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政府統計處早前公布，截至2023年底，本港人口按年微增0.4%至逾750.3萬人，並樂觀地指香港復常令人口連續兩年上升。

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不過，細閱數據的細，卻顯示本港常住居民在過去3年，仍累計倒跌逾10萬。「常住居民」即是在統計進行業的6個內，在香港逗留至少3個月的人口，以及（點擊圖片放大），即是「常住居民」比總人口數目，更能反映香港住宅的購買自住或租住需求，此類居民數目下降，變相顯示香港住宅的自住或租住需求有潛在下跌的趨勢。

另一個令樓市中長期需求添暗湧的趨勢，就是......

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（詳細分析更新中）

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