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張憶東：北水逐步取得港股高息央國企股定價權

財金猛人追蹤 17:26 2024/03/01

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港股高息股持續獲捧，興業證券全球首席策略分析師張憶東從宏觀、中觀、微觀3大層面分析高息股利好前景，形容港股高息資產是未來配置中國權益資產的重要投資策略之一，建議投資人立足長期、嚴格以「低波紅利、類可轉債」策略配置央國企龍頭及本地優質高股息公司。

社會財富對於穩健型資產配置需求，是宏觀層面支持高息股的趨勢性力量。張憶東指出，中國進入高質量發展新階段，且當前流動性環境寬鬆，無風險收益率下降至3%以下，銀行理財產品收益率持續下行，能夠提供穩定高收益的優質資產相對稀缺，因此，港股市場股息率8%甚至更高的優質價值股獲得青睞。

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「國企改革」帶動質央國企的分紅比例不斷提升，是中觀層面的利好。張憶東指出，企業利潤穩定性增強及現金流水準提升是分紅能力提升的重要支撐，《提高央企控股上市公司品質工作方案》以及國資委優化央企經營指標體系為「一利五率」，顯示出新時代下，央國企從重視收入規模轉向 重視獲利能力和現金分紅。近年來，以三桶油、四大行、三大電信商為代表的港股高股息優質央國企ROE、分紅比例整體呈現出平穩上行趨勢。

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北水......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 張憶東系列

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