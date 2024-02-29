任澤平：中國新能源車企群雄逐鹿

中國新能源汽車在2023年飛速發展，行業格局不斷變化，車企競相在市場中尋找破局方向。國內著名經濟學家任澤平表示，在2024年，車企角逐進入「戰國時代」，新勢力車企有的突破式爆發、有的困境反轉、也有的黯然離場。傳統車企中有的轉型加速、嘗試高端化破局。

新能源汽車正處於大爆發中，新能源車企排名年年更迭，2024年汽車品牌大洗牌會比2023年更激烈，也更具活力。無法實現品牌突破、走出利潤困境的車企會出局，各大車企在今年應抓住5大戰略重點，以求在角逐的下半場尋求破局及擴大發展：

1、抓住智能駕駛新機遇。

2、提高技術效率和合作效率。

3、留住用戶信任、引發情感共鳴。

4、做高端化、以及出海化全球市場。

5、突破規模瓶頸、車型盈利、持續投入能力。

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在中國新能源前十的車企中，第一梯隊的新格局正在成型：

1家龍頭電動車企──比亞迪 （01211）

1家「新生態」車企──華為

3家新勢力車企──蔚來 （09866） 、理想 （02015） 、小鵬 （09868）

5家轉型車企──廣汽 （02238） 、上汽（滬：600104）、長安（深：000625）、長城 （02333） 、吉利 （00175） 。

任澤平表示，2024年眾多車企都將面臨不同的競爭格局：

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