港股前景 中金：減息過後仍要看財策力度

上周人行進行非對稱性減息，把5年期貸款市場報價利率（LPR）下調25點子，超出市場預期。而早前的中期借貸便利（MLF）並未調整。

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加上監管機構最新舉措以及市場期待3月初兩會期間或有更多政策支持的影響，港股市場上周延續春節後的反彈行情，表現較為強勁。中金認為，考慮到中國當前的實際利率、尤其是相對回報率仍然較高且高於美國，當下市場完全有理由對此超預期減息作出積極回應。

儘管減息有其充分必要性並能起到一定作用，中金指出，但僅靠當前減息幅度並不足以扭轉市場頹勢，主要原因包括：

1. 在當前經濟成長環境下，融資成本甚至存款利率可能仍需要進一步下調，但是國內掣肘（銀行淨利差）和國外制約因素（人民幣匯率和美聯儲政策）都可能導致上半年前缺乏進一步空間，除非更多壓力出現；

2. 與減息相比，大規模財政刺激更為重要。隨着兩會臨近，經濟成長目標以及更重要的財政支持力度成為關注焦點。

中金估計，如果財政刺激力道大幅超過1萬億元人民幣，例如達到5萬億人民幣左右，可以推動財政脈衝攀升至歷史高點，但這項預期門檻確實較高......更多內容，訂戶請登入。

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