新地獲11券商予最新目標價 5降2升（持續更新）

收息股2024年受惠美國減息憧憬，惟美國經濟衰險不大，市場不斷將聯儲局今年開始減息的預期月份不斷延後，至截稿前止，料6月開始減息（點擊圖片放大），而7月繼續減息機會不高。收息股2024年吸引力有增無減？瑞銀、高盛、花旗等券商有何最新看法？

專訪國策專家趙文利 拆局兩會投資機遇【下一頁】

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年貨幣政策展望，詳見：【下一頁】

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3月5日：

【14：00】屬港人熱門收息股之一的藍籌地產股新鴻基地產 （00016） ，雖然其在上周公布截至2023年底止的2024財年中期業績大致符合不少券商預期，並受惠於港府上周全面「撤辣」，但是香港住宅市場仍面內地及香港經濟欠增長動力、利率持續高企一段時間、香港住宅供應持續增加，以及潛在需求有下跌趨勢的4大不利因素，券商對新地前景看法分歧。

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由新地在上周三收市後公布中期業績，至本文截稿前止，暫有11間券商給予新地最新投資評級及目標價，全部維持新地的投資評級不變，但有5間下調了新地目標價（點擊圖片放大），僅2間券商上調新地目標價，而最新目標價平均值約......

摩根士丹利及星展等券商對新地的分析，分別詳見本文3月4日【18：00】及【18：45】等報道。

【12：30】屬另類收息股的藍籌再生能源電力股信義光能 （00968） ，除了獲美銀上調目標價（詳見本文今日【10：45】報道）外，另一美資券商摩根大通也將信義光能目標價由5.9元上調至6.4元，並認為去年業績清除市場對信義光能在成本方面領導地位的質疑，維持其「增持」的投資評級。

摩通報告引述信義光能管理層指，光伏玻璃定價及盈利能力在首季季節性疲弱後，將於次季改善，並指光伏玻璃今年供需展望按年大致穩定，而公司仍在成本維持領導地位。

摩通雖將信義光能今年盈利預測下調......

【11：30】美國利率走向影響收息股的吸引力，英國逾100年歷史的資產管理公司施羅德對美國債息、美元的最新分析，詳見：【下一頁】

【10：45】屬另類收息股的藍籌再生能源電力股信義光能 （00968） ，獲美銀發表報告重申其投資評級為「買入」，並將其目標價由5.6元調升至6元。

美銀表示，信義光能預計2023年的產量，無法完全滿足中國光伏安裝量的需求，因此2024年3月的每月組件生產計劃強勁，而最近集團的玻璃庫存亦下降至約3周，低於28.6天的市場平均水平；集團又預計，若這種趨勢持續，4月價格上升的可能性會愈來愈大，但鑑於有更多新產能，令上升幅度或會比較温和。

美銀續指出......

【01：00】本報專欄「實戰股場」點評另類收息股信義光能 （00968） ，分析詳見：【下一頁】

3月4日：

【18：45】藍籌地產股新鴻基地產 （00016） 上周公布截至2023年底止的2024財年中期基礎溢利按年跌6%至89億元，大致符合不少券商預期，而更重要的是受惠港府全面「撤辣」，而星展最新發表報告將新地目標價由99.2元上調至111.6元，並維持其投資評級為「買入」。

星展表示，新地2024財年中期基礎溢利基本符合該行預期，而新地更多項目正在籌備中，繼天水圍YOHO West 1期推出反應熱烈後，公司計劃以招標形式推出啟德天璽‧海豪宅及帝景園翻新單位，近期發展獲利有保障；新地旗下南京......

延伸閱讀：千居Spacious調查：港九租賃表現較突出

【18：00】屬傳統收息股的香港地產股受惠港府全面「撤辣」，而摩根士丹利發表報告更新藍籌地產股新鴻基地產 （00016） 的風險回報分析，將其目標價由94元上調至104元，目標價對每股資產淨值（NAV）折讓由50%收窄至45%，以反映近期政策支持，並維持其「增持」的投資評級。

摩根士丹利預料，香港2024年住宅樓價將升5%，而估寫字樓租金卻將跌5%。摩根士丹利將新地......

【11：30】保險業務以大中華地區為主的藍籌股友邦保險 （01299） ，獲中資龍頭券商中金發布最新研究報告，基於全球資本市場表現好於此前預期，而將友邦2023及2024年每股盈利預測，分別上調19.4%及14.5%至0.52美元及0.73美元，並預計其2025年每股盈利預測達0.75美元，維持其投資評級為「跑贏行業」，以及目標價94元不變。

至於友邦將於3月14日披露的2023年全年業績，中金預計......

【06：00】內房股為等待行業復甦的收息股，國策專家建銀國際證券研究部首席策略師、董事總經理兼研究部主管趙文利對內房行業復甦的最新看法，分析詳見：【下一頁】

【01：00】美國有望在2024年6月開始減息，令傳統收息股的吸引力回升，加上中電控股 （00002） 的澳洲業務復甦步伐勝預期（點擊圖片放大），提升其增加每股派息升的能力（點擊圖片放大）。

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更多關於中電的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

3月3日：

【15：00】傳統藍籌地產股新世界發展 （00017） 截至2023年底止的中期業績未達市場預期，而花旗日前發表的報告指，其主因是受累於利率開支上升，以及物業發展盈利下跌，並認為新世界有迫切需要更快地執行積極去槓桿計劃，維持其投資評級為「沽售」，並將其目標價由9.2元下調至8.18元，反映每股資產淨值折讓70%。

花旗續指出，新世界在宏觀環境困難下營運，本地住宅項目主要涉及啟德及黃竹坑，估計銷售緩慢、利潤率較低；而其在內地住宅......

3月2日：

【07：30】本報專欄「重磅分析」比較4隻傳統藍籌公用股 估值，分析詳見：【下一頁】

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【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評熱門收息股滙豐控股 （00005） ，分析詳見：【下一頁】

3月1日：

【18：15】新鴻基地產 （00016） 截至2023年12月底止中期核心純利按年減5.9%至約89億元，交銀國際最新發表的研究報告指，新地中期業績大致平穩，核心純利大致符合預期，雖然期內內地項目交付減少導致物業銷售入帳下降，但其餘各綫業務有所復甦。

交銀國際報告指出，新地中期租金收入按年升1.7%至89.4億元，其中零售分部錄得3.5%按年增長，公司預期......

【14：30】屬港人熱門收息股之一的香港銀行股，近兩年也受累內房債務危機，惟藍籌港銀股恒生銀行 （00011） 獲星展最新發表的研究報告表示，對恒生內地商業房地產敞口和資產質素憂慮減小，並維持其「持有」的投資評級。

不過，星展估計，美國聯儲局將在下半年進入減息周期，相信恒生下半年淨息差（NIM）面對更大的收窄壓力，加上......

【12：15】金管局在2月28日放寬逆周期措施，摩根士丹利就此發表研究報告指，降低部分樓按要求或會推動需求改善，對銀行輕微正面，但現時樓按定價仍然相對緊張，銀行亦需顧及信貸風險評估，因此相關措施對銀行的貸款增長及盈利能力的有利影響，料2025年始浮現。

摩根士丹利對國際銀行如滙豐控股 （00005） 及......

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評另類老牌收息股鴻興印刷 （00450） ，分析詳見：【下一頁】

2月29日：

【19：00】霸菱中港股票投資總監方偉昌點評高息中特估股份，分析詳見：【下一頁】

【18：30】港府新一份財政預算案宣布全面放寬樓市需求管理措施，交銀國際就此發表研究報告預期，為香港房地產市場帶來正面影響。交銀國際補充，金管局同時宣布調整自用住宅物業及非住宅物業按揭成數，並暫停實施物業按揭貸款假設利率上升2厘的壓力測試要求，預期有助提升買家房貸負擔能力約4%至5%。

交銀國際預計新措施有效刺激買家情緒，釋放被壓抑的需求，預料樓價將企穩，而未來兩至三個月市場成交量按年上升30%至50%。交銀國際更將2024年樓價預測從之前的......

【17：00】瑞銀最新發表的研究報告指，港府新一份財政預算案對市場帶來正面驚喜，當中完全取消住宅印花稅符合該行預期，同時意外宣布更多流動性措施以支持發展商，或可為高槓桿發展商提供流動性支持，從而部分緩解新盤銷售壓力。

根據最新政策，瑞銀將2024年香港住宅樓價預測，由原來的下跌5%至10%，上調至只下跌約5%；如住宅租金進一步回升，預期住宅市場情緒將在下半年有所改善。

股份方面，在發展商之中，瑞銀看好信和置業 （00083） ，因其淨現金狀況強勁；亦看好......

【14：45】香港地產及收租股為熱門收息股之一，其增加每股派息能力與香港物業市場前景關係密切，市場對港府全面「撤辣」後的住宅市場分析，詳見：【下一頁】

【12：00】興業證券全球首席策略分析師張憶東對收息股最新分析，詳見：【下一頁】

【11：15】港府放寬印花稅及樓按要求，滙豐環球研究就此發表研究報告指，相信相關措施可以支持樓市表現。滙豐環研相信，政府撤辣及放寬樓按要求對發展商屬正面訊息，將會改善其銷售前景，特別是中高檔的項目，因為之前的辣招打擊了非本地買家及多單位業主的購買需求，惟地產股仍具不利因素，例如利潤率受壓及可能削減派息，相信地產股要待減息周期開始，以及盈利展望下調結束，才會出現明顯的重估。

在未售新盤的數量眾多及樓按環境下，滙豐環研並不預期本港住宅樓價有V形反彈，樓價仍然受壓，估計......

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更多關於2月第五周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【領展】【華潤電力】【中國石油】【中國移動】【平保及國壽】

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